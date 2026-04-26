Le compagnie di navigazione di Germania e Svizzera hanno ricominciato la collaborazione. (Immagine d'archivio). Keystone

Le compagnie di navigazione svizzere e tedesche del Lago di Costanza hanno ripreso a collaborare. Da subito i biglietti sono validi vicendevolmente. A partire dal 2027 la flotta svizzera tornerà a fare scalo a Costanza.

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L'accordo è stato siglato a margine del 53° Raduno Internazionale delle Flotte a Romanshorn (TG), si legge in un comunicato odierno della società elvetica Schweizerische Bodensee-Schifffahrt (SBS). Nella nota, la SBS parla di un «riavvicinamento» con la tedesca Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB), che segna una nuova fase di collaborazione.

Alcune parti dell'accordo sono già entrate in vigore ieri mattina. La SBS accetta nuovamente tutti i passeggeri in possesso di un biglietto della BSB. In cambio, una nave utilizzata per eventi, la «KingKarla», può nuovamente attraccare regolarmente al porto di Friedrichshafen (D).

Ulteriori passi in programma

Sono stati inoltre definiti piani a più lungo termine. A partire dal 2027, l'elvetica SBS reinserirà la città tedesca di Costanza nel proprio orario. Ciò dovrebbe rappresentare un segnale di riavvicinamento nel trasporto di linea.

Entro la fine di maggio 2026 verrà inoltre ripresa la questione di un biglietto giornaliero unico per l'intero Lago di Costanza. Ciò avverrà in collaborazione con un gruppo di lavoro della Conferenza Internazionale del Lago di Costanza (IBK). L'obiettivo è un'offerta più semplice per i visitatori oltre i confini nazionali.

L'accordo riguarda anche il settore infrastrutturale. Verrà ripresa la gestione congiunta del cantiere navale di Romanshorn. Secondo il comunicato, tale progetto non era stato perseguito attivamente da oltre dieci anni.