Lamborghini Veneno Roadster (immagine d'archivio)

Ancora un anno record per Lamborghini, che nel 2024 ha superato i 3 miliardi di euro di fatturato (3,1 miliardi), con un aumento del 16% rispetto al 2023. In crescita anche il risultato operativo, a 835 milioni (+16%). Il margine operativo si conferma al 27%. Le vendite registrano il miglior risultato di sempre con 10'687 unità (+6%.

La casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese negli ultimi 18 mesi ha completamente ibridizzato la gamma, con Revuelto, Urus SE e Temerario, e probabilmente anche questa scelta ha reso possibile un movimento in controtendenza del marchio.

«Non abbiamo mai spinto sul rapporto domanda-offerta – ha spiegato Stephan Winkelmann, presidentee e Ceo di Automobili Lamborghini – e il portafoglio ordini è di circa un anno e mezzo.»

«Siamo cresciuti pressoché ovunque, e in azienda si contano un migliaio di nuovi assunti, soprattutto ingegneri che si occupano di ricerca e sviluppo e produzione». Sul futuro, per Winkelman non si sbilancia. «Il periodo è complesso e gli obiettivi difficili da delineare».