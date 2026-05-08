Stati UnitiLancia una raccolta fondi per acquistare la Spirit Airlines, superati i 437 milioni
SDA
8.5.2026 - 20:39
Dopo il fallimento della compagnia low cost americana Spirit Airlines, che ha lasciato migliaia di dipendenti e viaggiatori nel caos, un giovane appassionato di aviazione ha lanciato online una campagna per «comprarla» attraverso micro-donazioni popolari.
Keystone-SDA
08.05.2026, 20:39
08.05.2026, 20:43
SDA
In pochi giorni le promesse di contributi raccolte da Hunter Peterson hanno superato i 437 milioni di dollari. Il progetto, ribattezzato informalmente «Spirit 2.0», punta a creare una compagnia «dei passeggeri», senza grandi azionisti o manager strapagati a decidere il futuro dell'azienda.
Sul sito creato da Peterson chiunque può impegnarsi a versare almeno 45 dollari, il prezzo medio di un tipico biglietto Spirit, anche se per ora il denaro non viene effettivamente prelevato.
«Salite a bordo, sfigati: stiamo per comprare una compagnia aerea», è la breve biografia che accompagna il volto sorridente di Peterson, il quale ha già contattato avvocati specializzati in fusioni e crisi aziendali, oltre al sindacato degli assistenti di volo della compagnia.
Intanto sui social il progetto sta diventando una sorta di simbolo contro i grandi gruppi finanziari, con migliaia di utenti che parlano di «potere alla gente».