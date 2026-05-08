  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Lancia una raccolta fondi per acquistare la Spirit Airlines, superati i 437 milioni

SDA

8.5.2026 - 20:39

«Salite a bordo, sfigati»: raccolti in pochi giorni 437 milioni di dollari per comprare la compagnia americana low cost fallita Spirit Airlines. (foto d'archivio)
«Salite a bordo, sfigati»: raccolti in pochi giorni 437 milioni di dollari per comprare la compagnia americana low cost fallita Spirit Airlines. (foto d'archivio)
Keystone

Dopo il fallimento della compagnia low cost americana Spirit Airlines, che ha lasciato migliaia di dipendenti e viaggiatori nel caos, un giovane appassionato di aviazione ha lanciato online una campagna per «comprarla» attraverso micro-donazioni popolari.

Keystone-SDA

08.05.2026, 20:39

08.05.2026, 20:43

In pochi giorni le promesse di contributi raccolte da Hunter Peterson hanno superato i 437 milioni di dollari. Il progetto, ribattezzato informalmente «Spirit 2.0», punta a creare una compagnia «dei passeggeri», senza grandi azionisti o manager strapagati a decidere il futuro dell'azienda.

Sul sito creato da Peterson chiunque può impegnarsi a versare almeno 45 dollari, il prezzo medio di un tipico biglietto Spirit, anche se per ora il denaro non viene effettivamente prelevato.

«Salite a bordo, sfigati: stiamo per comprare una compagnia aerea», è la breve biografia che accompagna il volto sorridente di Peterson, il quale ha già contattato avvocati specializzati in fusioni e crisi aziendali, oltre al sindacato degli assistenti di volo della compagnia.

Intanto sui social il progetto sta diventando una sorta di simbolo contro i grandi gruppi finanziari, con migliaia di utenti che parlano di «potere alla gente».

I più letti

Compra un Gratta e Vinci da 10 euro e poi rientra in tabaccheria: «Ho vinto 2 milioni»
Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
Nuovi dettagli sul caso Fischer: ecco come la procura lo ha rintracciato
La showgirl Samira Lui rimanda le nozze con Luigi Punzo, ecco perché
«Tregua violata»: le accuse incrociate tra Mosca e Kiev

Altre notizie

Turismo. Ricavi record per Reka nel 2025

TurismoRicavi record per Reka nel 2025

Investimenti. L'esperto di criptovalute: «Non bisogna cercare il timing perfetto»

InvestimentiL'esperto di criptovalute: «Non bisogna cercare il timing perfetto»

Industria ferroviaria. Stadler Rail sbarca per la prima volta con i suoi treni in Irlanda

Industria ferroviariaStadler Rail sbarca per la prima volta con i suoi treni in Irlanda