«Salite a bordo, sfigati»: raccolti in pochi giorni 437 milioni di dollari per comprare la compagnia americana low cost fallita Spirit Airlines. (foto d'archivio) Keystone

Dopo il fallimento della compagnia low cost americana Spirit Airlines, che ha lasciato migliaia di dipendenti e viaggiatori nel caos, un giovane appassionato di aviazione ha lanciato online una campagna per «comprarla» attraverso micro-donazioni popolari.

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In pochi giorni le promesse di contributi raccolte da Hunter Peterson hanno superato i 437 milioni di dollari. Il progetto, ribattezzato informalmente «Spirit 2.0», punta a creare una compagnia «dei passeggeri», senza grandi azionisti o manager strapagati a decidere il futuro dell'azienda.

Sul sito creato da Peterson chiunque può impegnarsi a versare almeno 45 dollari, il prezzo medio di un tipico biglietto Spirit, anche se per ora il denaro non viene effettivamente prelevato.

«Salite a bordo, sfigati: stiamo per comprare una compagnia aerea», è la breve biografia che accompagna il volto sorridente di Peterson, il quale ha già contattato avvocati specializzati in fusioni e crisi aziendali, oltre al sindacato degli assistenti di volo della compagnia.

Intanto sui social il progetto sta diventando una sorta di simbolo contro i grandi gruppi finanziari, con migliaia di utenti che parlano di «potere alla gente».