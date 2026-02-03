Landi è un marchio molto conosciuto a nord della Alpi. Keystone

Fatturato in lieve aumento nel 2025 per Landi: la catena di centinaia di negozi – tutti nella Svizzera tedesca e romanda – specializzati in prodotti per la casa, per gli animali e per il giardinaggio ha conseguito ricavi per 1,5 miliardi di franchi.

Keystone-SDA SDA

Rispetto all'anno prima si registra una progressione dello 0,3%.

Determinante per l'andamento positivo è stata la stagione primaverile favorevole: grazie al bel tempo la domanda è aumentata per diverse gamme di prodotti, si legge in un comunicato odierno. Un altro fattore che ha influito in modo positivo è stato il mese di giugno eccezionalmente caldo: ha favorito la popolarità dei condizionatori e delle piscine da giardino.

«Sono molto orgoglioso della nostra Landi», afferma il presidente della direzione Ernst Hunkeler, citato nella nota. Grazie al grande impegno delle venditrici e dei venditori, nel 2025 abbiamo raggiunto un'inversione di tendenza verso la crescita. L'elevata qualità dei prodotti dei marchi propri, un servizio affidabile e prezzi molto interessanti in tutte le categorie di articoli sono apprezzati dai consumatori», aggiunge in dirigente.

Il primo negozio con l'insegna Landi è stato aperto a Ebikon (LU) nel 1994. In precedenza la catena si chiamava UFA Haus+Garten, con una storia che risaliva alle cooperative agricole del 19esimo secolo. L'azionista principale della società è la cooperativa Fenaco, un gigante del commercio controllato dal settore agricolo, con interessi in vari rami economici.