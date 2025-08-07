  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Jass Fédéral
  3. Sudoku
  4. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Viaggi online Ricavi e redditività operativa in aumento per Lastminute.com

SDA

7.8.2025 - 21:01

L'azienda è soddisfatta dei progressi compiuti.
L'azienda è soddisfatta dei progressi compiuti.
Keystone

Lastminute.com ha chiuso il primo semestre con ricavi in aumento e un miglioramento della redditività operativa.

Keystone-SDA

07.08.2025, 21:01

07.08.2025, 21:40

Stando ai dati diffusi stamani, la società attiva nel settore dei viaggi online con sedi ad Amsterdam e a Chiasso ha visto il fatturato salire (su base annua) dell'11% a 183 milioni di euro (171 milioni di franchi al cambio attuale).

L'utile operativo rettificato è progredito del 26% a 29 milioni di euro. Il profitto netto è per contro sceso del 22% a 8 milioni per un effetto una tantum.

«Sono soddisfatto dei progressi compiuti nella prima metà dell'anno», afferma Alessandro Petazzi, Ceo entrato in carica in gennaio, citato in un comunicato.

«Il nostro settore voli ha registrato risultati particolarmente positivi, grazie a strategie di prezzo efficaci e a un portafoglio di servizi accessori più ampio. Allo stesso tempo, i nostri pacchetti di viaggio continuano a dimostrare la loro forza, in linea con la crescente domanda di flessibilità e personalizzazione da parte dei viaggiatori».

Secondo la dirigenza tutti i principali indicatori finanziari mostrano una crescita solida, in linea con le previsioni annuali.

La borsa ha preso atto delle novità odierne con favore: a Zurigo l'azione Lastminute.com ha chiuso in rialzo di quasi il 3%.

Il gruppo Lastminute.com opera con vari marchi nel comparto delle prenotazioni online di viaggi, vacanze, voli e hotel. Attraverso i siti online e le applicazioni mobili in diverse lingue vengono raggiunti milioni di persone al mese in numerosi paesi. Per l'azienda lavorano oltre 1700 persone.

I più letti

Pogacar e altri campioni si riempiono di cibo per pedalare sempre più veloci. Ecco com'è possibile
Oltre 10'000 hotel fanno causa a Booking.com, che potrebbe dover sborsare tanti milioni
Il figlio di Francesco Totti sembra aver già chiuso la carriera da calciatore, ecco cosa farà
Ecco cosa c'era scritto nel foglio di istruzioni di Parmelin sui dazi prima di incontrare Rubio

Altre notizie

Dazi contro la Svizzera. La Federazione orologiera: «Si deve mantenere sangue freddo, serve una soluzione»

Dazi contro la SvizzeraLa Federazione orologiera: «Si deve mantenere sangue freddo, serve una soluzione»

Dazi contro la Svizzera. L'esperto di dogane: «La burocrazia non è un problema, ma lo shock è come quello del 2015»

Dazi contro la SvizzeraL'esperto di dogane: «La burocrazia non è un problema, ma lo shock è come quello del 2015»

Mercati azionari. La Borsa svizzera chiude in rialzo, malgrado l'entrata in vigore dei pesanti dazi di Trump. Ecco perché

Mercati azionariLa Borsa svizzera chiude in rialzo, malgrado l'entrata in vigore dei pesanti dazi di Trump. Ecco perché