Viaggi online Lastminute.com: ricavi e redditività operativa in aumento nel 2025

SDA

12.2.2026 - 11:00

Lastminute.com è attiva da tempo a Chiasso.
Keystone

Lastminute.com ha chiuso il 2025 con ricavi in aumento e un miglioramento della redditività operativa su base rettificata.

Keystone-SDA

12.02.2026, 11:00

12.02.2026, 11:10

Stando ai dati diffusi stamani, la società attiva nel settore dei viaggi online con sedi ad Amsterdam e a Chiasso ha visto il fatturato salire del 15% a 361 milioni di euro (330 milioni di franchi al cambio attuale). L'utile operativo rettificato a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) è progredito del 33% a 55 milioni di euro. Il profitto netto è per contro sceso del 26% a 12 milioni.

«Nel 2025 non abbiamo solo beneficiato della resilienza della domanda di viaggi, ma abbiamo anche superato il mercato e battuto decisamente i nostri obiettivi grazie a una strategia mirata e a un'efficace esecuzione», afferma il CEO Alessandro Petazzi, entrato in carica all'inizio dell'esercizio in esame, citato in un comunicato. «L'ottima performance raggiunta conferma ancora una volta il successo dei nostri pacchetti vacanze, che continuano a essere il principale motore della nostra crescita».

Per l'anno in corso la dirigenza si aspetta un incremento di circa il 10% sia del giro d'affari che dell'Ebitda.

Il gruppo Lastminute.com opera con vari marchi nel comparto delle prenotazioni online di viaggi, vacanze, voli e hotel. Attraverso i siti online e le applicazioni mobili in diverse lingue vengono raggiunti milioni di persone al mese in numerosi paesi. Per l'azienda lavorano oltre 1700 persone.

