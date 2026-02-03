  1. Clienti privati
Latte in polvere: Nestlé richiama un altro lotto di Beba

SDA

3.2.2026 - 17:01

Si torna a parlare di latte in polvere.
Si torna a parlare di latte in polvere.
Keystone

Nestlé richiama un altro lotto del suo latte in polvere Beba Optipro1: gli articoli interessati sono quelli con la menzione 53420346AA, ha indicato oggi l'Ufficio federale del consumo (UFDC).

Keystone-SDA

03.02.2026, 17:01

03.02.2026, 17:02

Il ritiro – precisano i funzionari bernesi – è legato alla presenza di cerulide, una tossina batterica ormai da settimane al centro dell'attenzione. Il colosso alimentare aveva già proceduto a inizio gennaio a un richiamo generalizzato.

Nel frattempo il problema si è esteso: sono interessati prodotti in più di 60 paesi che hanno coinvolto anche altre grandi aziende del settore come Danone e Lactalis.

In Francia la vicenda ha assunto contorni gravissimi con l'apertura di inchieste penali in seguito al decesso di due neonati che avevano consumato latte successivamente richiamato.

Le autorità sanitarie hanno tuttavia precisato che, al momento, nessun nesso causale diretto è stato stabilito tra i prodotti lattieri e i tragici episodi.

Per la prima volta. L'autorità UE fissa limiti massimi per la cereulide nel latte in polvere

L'autorità UE fissa limiti massimi per la cereulide nel latte in polvere

