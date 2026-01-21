  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Sicurezza alimentare Latte per neonati: anche i concorrenti di Nestlé sotto pressione

SDA

21.1.2026 - 13:02

Si allarga lo scandalo del latte per neonati contaminato
Si allarga lo scandalo del latte per neonati contaminato
Keystone

Il problema degli alimenti industriali per l'infanzia contaminati sta assumendo proporzioni sempre più vaste. Dopo il colosso svizzero Nestlé, ora sono coinvolti anche i suoi concorrenti, la francese Danone e il gruppo lattiero-caseario Lactalis, pure francese.

Keystone-SDA

21.01.2026, 13:02

21.01.2026, 13:30

Oggi quest'ultimo ha ritirato dal mercato transalpino sei lotti di latte per neonati a marchio Picot, dopo che in un ingrediente proveniente da un fornitore è stata rilevata la presenza di cereulide. Questa tossina, prodotta da batteri, può causare nausea, vomito e diarrea.

È stata proprio la cereulide a portare al ritiro di lotti di latte per neonati di Nestlé. In Svizzera anche Hochdorf ha dovuto procedere in modo analogo con circa 10'000 confezioni di un latte di capra in polvere della marca Bimbosan.

Sabato scorso l'autorità alimentare di Singapore ha da parte sua ordinato il ritiro dal mercato di latte per neonati del marchio Dumex, acquisito da Danone nel 2022. Secondo le informazioni fornite, la cereulide è stata rilevata in altri due prodotti.

Alimenti. Nuovo richiamo di latte per neonati in Svizzera, ora tocca a Hochdorf

AlimentiNuovo richiamo di latte per neonati in Svizzera, ora tocca a Hochdorf

Probabilmente lo stesso fornitore

Gli articoli di Danone potrebbero contenere materia prima proveniente dalla stessa fonte dei lotti di alimenti per neonati di Nestlé già contestati precedentemente.

A dicembre e all'inizio di gennaio era stata quindi già sospesa la vendita di determinati articoli di Nestlé a Singapore e in una sessantina di altri Paesi.

Per l'azienda con sede a Vevey (VD) si tratta del più grande richiamo preventivo nella storia del gruppo. Oltretutto, in Francia le autorità stanno indagando per verificare se vi sia un nesso con la morte di un neonato.

Finora non è stato confermato alcun collegamento con malattie. La settimana scorsa, in un videomessaggio, il CEO di Nestlé Philipp Navratil ha chiesto scusa ai genitori e a chi cura i bambini per l'incertezza causata.

«È scandaloso». Nestlé nella bufera: il ritiro riguarderebbe oltre 800 prodotti, scoppiano le accuse sui ritardi

«È scandaloso»Nestlé nella bufera: il ritiro riguarderebbe oltre 800 prodotti, scoppiano le accuse sui ritardi

Analisti preoccupati

Le aziende alimentari ne stanno pagando le conseguenze anche a livello finanziario.

Oggi alla borsa di Parigi, a causa del ritiro e della revisione al ribasso degli obiettivi di prezzo da parte di diversi analisti, il titolo Danone ha registrato un calo temporaneo di quasi il 12%. Anche Nestlé ha perso quasi l'1% alla borsa di Zurigo.

Fra gli operatori cresce la preoccupazione. Secondo la banca Vontobel, il caso Nestlé sta diventando un «incubo» per la nuova squadra dirigenziale e sembra sfuggire al controllo, dato che quasi ogni giorno ci sono notizie negative.

Oltre ai danni finanziari e di reputazione, la vicenda potrebbe sollevare ulteriori interrogativi sui controlli di qualità nei siti di produzione e sui possibili sottoinvestimenti nel programma di risparmio, si legge in un commento.

Ecco quale. Nestlé ritira lotti di latte per neonati BEBA e Alfamino pure in Svizzera. Si teme la presenza di una tossina

Ecco qualeNestlé ritira lotti di latte per neonati BEBA e Alfamino pure in Svizzera. Si teme la presenza di una tossina

I più letti

Stefano De Martino e quella foto con Emma Marrone: «Non posso che volerti bene»
Il giudice misura il cane in aula: condannata l'85enne che viaggiava in bus col barboncino
Il Comune di Crans-Montana sapeva delle irregolarità del bar già dal 2018
A Davos inquilini buttati fuori di casa a causa del WEF per un guadagno di una settimana. Ecco perché nessuno si oppone
Svizzero sorpreso a fare sesso in una nota attrazione turistica, arrestato e poi multato

Altre notizie

Economia. Grigioni: manca la neve, le aziende richiedono lavoro ridotto

EconomiaGrigioni: manca la neve, le aziende richiedono lavoro ridotto

Metalli preziosi. Con le tensioni geopolitiche l'oro continua la corsa verso nuovi record: «Non è più uno sprint, ma una maratona»

Metalli preziosiCon le tensioni geopolitiche l'oro continua la corsa verso nuovi record: «Non è più uno sprint, ma una maratona»

Ecco perché. I prezzi di diesel e benzina variano molto da regione a regione. Ecco in quali cantoni si paga di più e quali di meno

Ecco perchéI prezzi di diesel e benzina variano molto da regione a regione. Ecco in quali cantoni si paga di più e quali di meno