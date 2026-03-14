La Hunziker Logistics AG sta sentendo direttamente gli effetti del conflitto in Iran. Hunziker Logistics

La guerra in Medio Oriente sta avendo un impatto anche sull'economia svizzera. L'aumento dei prezzi del petrolio rende più costosi il diesel e la benzina e mette sotto pressione soprattutto le piccole e medie imprese di trasporto.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te La guerra in Medio Oriente sta facendo aumentare i prezzi del petrolio e del carburante, mettendo a dura prova le aziende di trasporto in Svizzera.

La PMI Hunziker Logistics AG sta chiaramente risentendo dell'aumento dei prezzi del gasolio.

Una pianificazione efficiente degli itinerari e una guida economica dovrebbero limitare i costi.

Le grandi aziende, come Migros e FFS, non hanno ancora riscontrato effetti diretti, ma stanno monitorando attentamente la situazione a causa della possibilità di un aumento dei costi di trasporto e delle materie prime. Mostra di più

La guerra in corso in Medio Oriente si ripercuote sull'economia globale e quindi anche sulla Svizzera: il prezzo del petrolio aumenta, i mercati oscillano e la sicurezza in molti Paesi è sull'orlo del collasso.

Nella Confederazione la guerra colpisce in particolare i nostri portafogli. Chi guida un veicolo a carburante ha già notato un aumento dei prezzi di benzina e diesel.

Ma non sono solo gli automobilisti privati a sentire gli effetti del rincaro, ma anche e soprattutto le aziende di trasporto a risentirne e a dover pagare di più. Queste trasportano merci da A a B ogni giorno e devono quindi fare rifornimento frequentemente.

In che misura ne risentono e cosa significa per loro?

Un costo aggiuntivo medio di 150 franchi

blue News lo ha chiesto alla società di logistica Hunziker Logistics AG.

Robin Holliger, responsabile del settore trasporti e logistica e membro del Consiglio direttivo, afferma: «La nostra azienda sta sentendo molto bene gli effetti dell'aumento dei prezzi. Il rincaro sul carburante sta avendo un forte impatto sull'industria dei trasporti, in quanto il gasolio è uno dei fattori di costo più importanti nelle operazioni quotidiane».

E continua: «I nostri camion percorrono molti chilometri ogni giorno, ed è per questo che anche piccoli aumenti del prezzo del carburante portano a un significativo aumento dei costi complessivi».

Il serbatoio dei camion della Hunziker Logistics AG ha una capacità di 500 litri. Prima del conflitto, un litro di diesel costava in media 1,90 franchi. Ora i prezzi sono aumentati in media di 20-30 centesimi. Facendo due conti, il costo aggiuntivo medio per ogni pieno è di 150 franchi.

La Hunziker Logistics AG possiede 16 veicoli ed effettua almeno 12 viaggi al giorno.

Holliger afferma: «La nostra azienda ha circa 14 camion in circolazione ogni giorno. Ognuno di questi percorre in media 350 km al giorno. Un camion consuma circa 28 litri ogni 100 km. Estrapolando, un mezzo consuma quindi circa 100 litri al giorno, ovvero un quinto di serbatoio. Il numero esatto di viaggi può variare a seconda degli ordini e dei percorsi di trasporto».

Il supplemento carburante è addebitato ai clienti

Ma chi paga i costi aggiuntivi? Holliger chiarisce che «per compensare l'aumento dei prezzi del carburante, addebitiamo ai nostri clienti un supplemento».

Questo sovrapprezzo non è fissato arbitrariamente, ma si basa sulle specifiche dell'Associazione svizzera dei trasporti stradali (ASTAG): «Quest'ultima pubblica valori guida che le aziende di trasporto possono utilizzare per calcolare il supplemento carburante».

In questo modo si garantisce che i costi vengano trasferiti in modo equo e trasparente. Ma la società di logistica deve ancora sostenere una parte dei costi aggiuntivi.

D'altra parte, Holliger vede delle alternative per aggirare l'aumento dei costi del carburante. L'azienda sta adottando le seguenti misure: da un lato, confronta regolarmente i prezzi dei diversi fornitori di carburante per acquistare nel modo più conveniente possibile.

«Dall'altro lato, la pianificazione degli itinerari svolge un ruolo importante, proprio come in circostanze normali. Il nostro reparto di pianificazione organizza i trasporti nel modo più efficiente possibile per evitare viaggi inutili», spiega.

E aggiunge: «Anche gli autisti contribuiscono sempre a questo obiettivo, adottando lo stile di guida più economico possibile e scegliendo i percorsi ottimali». Queste misure consentono di ridurre il consumo di carburante e quindi di risparmiare sui costi.

Migros e FFS non ne sentono ancora gli effetti

Qual è la situazione delle grandi aziende di logistica?

blue News ha chiesto a Migros. La responsabile dell'ufficio stampa, Prisca Huguenin-dit-Lenoir, ha risposto che gli sviluppi globali stanno causando un forte aumento del prezzo del petrolio, che potrebbe avere un impatto indiretto sui costi di trasporto e produzione del gigante arancione. La catena di supermercati continua a monitorare la situazione.

Una portavoce delle FFS ha invece comunicato a blue News che: «Poiché la nostra rete ferroviaria è alimentata praticamente solo dall'elettricità, l'aumento del prezzo del petrolio non ci riguarda».

Inoltre gran parte dell'elettricità è prodotta dalle stesse Ferrovie. Ciò significa che non è necessario acquistare elettricità da altri fornitori o addirittura dall'estero.