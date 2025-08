L'indice Stoxx 600 ha ceduto l'1,89%. (Foto simbolica) Keystone

Il tonfo delle Borse europee, spaventate dagli effetti dei dazi sull'economia e dai deludenti dati macro americani, è costato agli investitori 269 miliardi di euro di capitalizzazione.

A tanto ammontano le perdite subite dall'indice azionario paneuropeo Stoxx 600, che raccoglie 600 delle principali capitalizzazioni di mercato del Vecchio Continente, oggi in calo dell'1,89%. In Svizzera oggi i mercati erano invece chiusi per il Primo d'agosto.