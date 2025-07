La Borsa svizzera viaggia sotto i 20 mila punti Keystone

Le borse europee peggiorano a metà seduta col ritorno dei timori sui dazi.

Keystone-SDA SDA

Zurigo cede l'1,19%, sotto i 20 mila punti, maglia nera davanti a Francoforte (-0,82%), Parigi (-0,76%) e Londra (-0,48%) mentre a New York i future perdono terreno, con quelli sull'S&P 500 in calo dello 0,7% e quelli sul Nasdaq dello 0,6%.

Restano deboli l'euro (-0,1% a 1,169 sul dollaro) e i titoli di Stato, i cui rendimenti sono in ancora in rialzo, in vista della lettera di Donald Trump sulle tariffe bilaterali per l'Ue, attesa per oggi.