Energia Le scorte di gas si assottigliano, l'Europa sotto al 35%

SDA

14.2.2026 - 11:32

A causa delle temperature miti il prezzo è calato ieri dell'1,5%. (Foto simbolica)
A causa delle temperature miti il prezzo è calato ieri dell'1,5%. (Foto simbolica)
Keystone

Si assottigliano le scorte di gas in Europa, dove scendono sotto il 35%, al di sotto del 39% dell'analogo periodo del 2025. Secondo i dati di Gie (Gas Infrastructure Europe) gli stoccaggi continentali sono al 34,82% a 387,82 TWh, contro i 526,74 TWh dello scorso anno.

Keystone-SDA

14.02.2026, 11:32

14.02.2026, 11:37

Fa meglio di tutti l'Italia, che resiste al 51,83% a 105,4 TWh immagazzinati, contro il 60% del 2025 a 114,65 TWh. Quanto alla Germania, tradizionalmente primo paese europeo per scorte di metano, è al 24,83% a 62,36 TWh, contro il 51% a 115,69 TWh di un anno fa.

Nonostante l'assottigliamento dei depositi, il prezzo del gas ha chiuso venerdì con un calo di oltre l'1,5% a 32,37 euro al TWh grazie a temperature più miti della norma previste in Europa.

