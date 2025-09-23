La misura in cui l'intelligenza artificiale sostituirà il pensiero umano è attualmente oggetto di dibattito in politica, economia e ricerca (immagine illustrativa). Keystone

L'intelligenza artificiale sta cambiando sensibilmente il mercato del lavoro: in particolare i giovani che iniziano la carriera stanno perdendo terreno nei settori fortemente influenzati dall'IA, mentre i lavoratori più anziani beneficiano della loro esperienza.

Keystone-SDA SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Uno studio di Stanford dimostra che i posti di lavoro per i giovani nei settori ad alta intensità di IA diminuiscono sensibilmente, con un calo del 20% circa per gli sviluppatori di software.

Anche i call center ne risentono, mentre aumentano i posti di lavoro per i giovani in settori in cui l'IA non è utilizzata.

Le persone più anziane sono avvantaggiate, perché la loro esperienza non viene sostituita dall'IA. Mostra di più

Secondo uno studio statunitense, i posti di lavoro per i giovani dipendenti diminuiscono sensibilmente nei settori in cui l'intelligenza artificiale (IA) è ampiamente utilizzata.

I ricercatori dell'Università di Stanford hanno calcolato gli effetti dell'IA. L'occupazione degli sviluppatori di software tra i 22 e i 25 anni è diminuita di un quinto dalla fine del 2022.

Complessivamente, il numero di giovani tra i 22 e i 25 anni impiegati nei lavori maggiormente permeati dall'IA è diminuito del 6%. Oltre allo sviluppo di software, un altro settore fortemente colpito è quello del servizio clienti, compresi i lavori nei call center.

Secondo il rapporto, invece, nei settori in cui l'IA è poco utilizzata, l'occupazione dei giovani lavoratori è aumentata di circa il 9%

L'esperienza protegge dalla concorrenza dell'IA?

Un altro dato emerso dallo studio è che il numero di dipendenti anziani è aumentato nelle aree con un elevato utilizzo dell'IA.

I ricercatori di Stanford vedono una possibile spiegazione nel fatto che l'IA possiede le conoscenze di base derivanti dalla formazione, ma non l'esperienza che si acquisisce svolgendo una professione per un periodo di tempo più lungo.

Inoltre, la dislocazione è maggiore nei lavori in cui l'IA può sostituire i dipendenti anziché limitarsi a sostenerli. In settori come l'assistenza, l'occupazione è in crescita in tutte le fasce d'età.

Sono possibili anche altri fattori

Per lo studio sono state analizzate le informazioni fornite dal fornitore di servizi di contabilità del personale ADP. Dopo aver escluso, tra l'altro, i dipendenti a tempo parziale, la base di dati per lo studio era costituita da 3,5-5 milioni di dipendenti al mese.

Si tratta della prima analisi su una base così ampia che giunge alla conclusione che l'IA sta già avendo un impatto notevole sul mercato del lavoro.

Allo stesso tempo, i ricercatori di Stanford avvertono che i dati ADP non riflettono pienamente la struttura dell'economia statunitense. Oltre a ciò, per determinare il tipo di utilizzo dell'IA in un lavoro, si sono basati sulle stime dell'azienda di IA Anthropic, tra le altre.

Gli studiosi ammettono che le cifre esatte potrebbero essere influenzate anche da altri fattori. Tra l'altro, hanno cercato di escludere le possibili distorsioni causate dall'economia o dai tagli di posti di lavoro in seguito a un accumulo troppo rapido di posti di lavoro all'inizio della pandemia di Covid.