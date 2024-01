I prodotti bio diventano meno cari. Keystone

Lidl abbassa in modo permanente il prezzo di oltre cento prodotti biologici, circa un terzo del suo assortimento, che ne conta 350.

Gli articoli interessati sono in particolare quelli relativi al fabbisogno quotidiano, come latte, pane, carne, frutta e verdura, ha indicato stamani la catena di supermercati. La riduzione tariffaria non va a scapito dei produttori biologici, ma è sostenuta da Lidl Svizzera stessa, fa sapere l'azienda.

La domanda di prodotti biologici da parte dei clienti è aumentata costantemente negli ultimi anni e questa tendenza si riflette anche nel fatturato di Lidl Svizzera: rispetto al 2019, anno pre-pandemia, nel 2023 il ricavi con i prodotti bio sono saliti di oltre il 100%, si legge in un comunicato odierno. «Grazie all'eccellente andamento aziendale vogliamo restituire parte del nostro successo ai nostri clienti», afferma il Ceo Nicholas Pennanen, citato nella nota. «Il nostro scopo è rendere i generi alimentari bio accessibili a tutti».

Lidl Svizzera commercializza i suoi prodotti di marca propria con certificazione bio con l'etichetta Bio Organic. Tra questi articoli, quelli contrassegnati dalla croce svizzera provengono da produzione elvetica e sono realizzati secondo le linee guida dell'organizzazione Bio Suisse. Lidl sottolinea anche che test effettuati dai periodici per consumatori K-Tipp e Beobachter l'hanno coronata come rivenditore più economico nel commercio al dettaglio. La ditta promette inoltre che continuerà ad abbassare i prezzi anche in futuro.

Lidl Svizzera – filiale del gigante tedesco Lidl, le cui radici risalgono al 1932 – è stata fondata nel 2003 e le prime succursali sono state aperte nel marzo 2009. Oggi l'azienda con sede a Weinfelden (TG) gestisce oltre 170 punti vendita, diversi dei quali anche in Ticino e nei Grigioni, con un organico di più di 4500 dipendenti.

hm, ats