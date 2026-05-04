Lidl è una realtà ormai ben radicata in Svizzera. Keystone

Cambio della guardia presso Lidl Svizzera: l'attuale CEO Nicholas Pennanen lascerà a fine estate l'incarico per assumere nuove funzioni all'interno del gruppo a livello internazionale.

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Sarà sostituito da Michael Kunz, un manager di nazionalità elvetica che al momento è numero uno di Lidl in Austria.

«Negli ultimi tre anni Nicholas Pennanen ha lasciato un segno indelebile in Lidl Svizzera», si legge in un comunicato odierno. «Grazie al lancio del marchio proprio 'Qualité Suisse', all'attenzione rivolta alle esigenze dei clienti e a una strategia di espansione coerente, lui e il suo team sono riusciti ad aumentare in modo significativo le quote di mercato in Svizzera».

Per Kunz l'avvicendamento significa invece un ritorno nel paese in cui è nato. Il dirigente è stato attivo presso Lidl Svizzera a partire dal 2011, per poi diventare nel 2024 presidente della direzione della filiale austriaca. «Il suo percorso professionale sottolinea l'importanza che Lidl attribuisce alla promozione interna dei giovani talenti», si legge nella nota.

«Nicholas mi affida un team ben rodato e un'azienda in ottima salute, che mi offre le migliori premesse per il futuro», afferma Kunz, citato nel documento per la stampa. «Sono davvero felice di tornare nella mia terra d'origine e di continuare, insieme ai colleghi, il percorso di successo di Lidl Svizzera», aggiunge il 41enne.

Lidl Svizzera è stata fondata nel 2003 e le prime filiali sono state aperte nel marzo 2009. Oggi l'azienda con sede a Weinfelden (TG) gestisce 196 punti vendita e ha 5000 dipendenti, che gestiscono 3000 articoli di uso quotidiano nell'assortimento standard. Oltre il 50% del fatturato viene realizzato con prodotti svizzeri. A livello europeo il gruppo è presente in 31 paesi con una rete di 12'600 succursali.