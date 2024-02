L'aumento generale dei fondi destinati alle paghe è dell'1,8%: con questa progressione, il commerciante al dettaglio intende contrastare il calo del potere d'acquisto dovuto all'inflazione Keystone

Lidl Svizzera quest'anno aumenta la massa salariale del 2,4%. La catena di supermercati incrementa anche lo stipendio minimo, che sarà il più alto del settore garantito da un contratto collettivo di lavoro (CCL).

L'aumento generale dei fondi destinati alle paghe è dell'1,8%: con questa progressione, il commerciante al dettaglio intende contrastare il calo del potere d'acquisto dovuto all'inflazione, precisa un comunicato odierno. Un ulteriore 0,6% di aumento sarà utilizzato per miglioramenti a livello individuale.

Oltre agli aumenti in busta paga Lidl Svizzera investe 1,5 milioni di franchi per offrire a tutto il personale un buono acquisti di un valore fino a 500 franchi, a seconda del grado di occupazione.

I partner sociali si dimostrano soddisfatti del risultato delle trattative per quest'anno, stando a quanto riporta la catena di supermercati nella nota. «Gli aumenti salariali e l'aumento dei salari minimi sono stati necessari e importanti per quanto riguarda il rincaro. Apprezziamo la collaborazione costruttiva con Lidl Svizzera, che è l'unico discount in Svizzera ad avere un partenariato sociale», afferma Pascal Lamprecht, responsabile specializzato del partenariato sociale presso la Società degli impiegati del commercio (SIC) Svizzera.

