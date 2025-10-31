Lidl intende arrivare a contare 300 filiali in Svizzera entro il 2035 (foto d'archivio) Keystone

Lidl intende continuare a espandersi rapidamente in Svizzera: il discount prevede di passare da 190 a circa 300 filiali nei prossimi sette-dieci anni, ha dichiarato il Ceo di Lidl Svizzera Nicholas Pennanen in un'intervista al Blick di oggi.

Keystone-SDA SDA

«Il nostro unico punto debole è che non siamo ancora abbastanza vicini ai nostri clienti», ha dichiarato il 40enne. Attualmente Lidl impiega circa 5000 persone in Svizzera e con la prevista espansione dovrebbero essere creati 2000 nuovi posti di lavoro.

Per l'approvvigionamento l'azienda progetta un terzo centro di distribuzione a Roggwil, nel Canton Berna, per il quale è attualmente in corso un procedimento presso il Tribunale federale (TF), ma Pennanen è comunque fiducioso: «Siamo ottimisti».

Nell'esercizio in corso, secondo Pennanen, oltre 60 filiali hanno realizzato vendite record, con percentuali di crescita del fatturato a due cifre. Tuttavia, l'azienda, che appartiene al gruppo tedesco Schwarz, non fornisce cifre esatte. Una parte degli utili viene reinvestita in Svizzera.

Lidl vuole continuare a offrire i prezzi più bassi

Nella dura guerra dei prezzi con concorrenti come Coop, Migros, Aldi e Denner, Lidl vuole continuare a offrire i prezzi più bassi: «Abbiamo promesso ai nostri clienti che offriremo sempre il carrello della spesa più economico», ha dichiarato Pennanen. Il discount ha recentemente abbassato i prezzi di carne, pane e pasta, tra le altre cose.

Le riduzioni di prezzo sono finanziate attraverso incrementi di efficienza nell'amministrazione e nella logistica: «Gli agricoltori non ricevono meno soldi da noi per questo motivo».

Nel caso della carne, ad esempio, Lidl accetta margini più ridotti e ammortizza le riduzioni di prezzo su tutto l'assortimento.