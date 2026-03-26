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Supermercati Lidl: vendite prodotti bio in crescita, malgrado aumento del costo della vita

SDA

26.3.2026 - 10:01

Lidl amplia la sua presenza sul mercato bio.
Lidl amplia la sua presenza sul mercato bio.
Keystone

Bilancio positivo per Lidl Svizzera sul fronte dei prodotti biologici: malgrado quella che viene definita «persistente sensibilità ai prezzi di consumatrici e consumatori» l'azienda registra un netto aumento del fatturato.

Keystone-SDA

26.03.2026, 10:01

26.03.2026, 10:06

Concretamente i ricavi del comparto nel 2025 sono progrediti dell'11% rispetto all'anno precedente, ha indicato oggi la catena di supermercati senza fornire cifre assolute. Questo è avvenuto in un contesto definito impegnativo: a causa dell'aumento del costo della vita molte economie domestiche hanno infatti dimostrato una certa sensibilità rispetto ai prezzi e tale problematica si è fatta sentire in tutto il settore, in particolare nel segmento di fascia alta.

«Stiamo dimostrando che la qualità biologica di prim'ordine è accessibile per ogni budget», afferma Andreas Zufelde, direttore commerciale di Lidl Svizzera, citato in un comunicato. «Il fatto che il nostro giro d'affari bio abbia registrato un aumento a due cifre nonostante i costi della vita in crescita dimostra chiaramente che le persone in Svizzera vogliono consumare prodotti sostenibili e prestano maggiore attenzione al cartellino del prezzo. Noi rispondiamo esattamente a questa esigenza: rendiamo i prodotti biologici accessibili per tutti.»

Lidl Svizzera offre circa 350 articoli bio. I prodotti di origine svizzera sono disponibili con il marchio proprio «Qualité Suisse Bio» e rispettano pienamente le direttive della Gemma Bio Suisse; quelli importati devono da parte loro essere conformi almeno al regolamento Ue relativo alla produzione biologica.

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