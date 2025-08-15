  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra commerciale Lindt & Sprüngli potrebbe produrre i suoi coniglietti negli USA

SDA

15.8.2025 - 14:00

Il coniglietto con foglio dorato figura fra i prodotti classici di Lindt & Sprüngli.
Il coniglietto con foglio dorato figura fra i prodotti classici di Lindt & Sprüngli.
Keystone

Il fabbricante di cioccolato Lindt & Sprüngli potrebbe trasferire negli Stati Uniti la produzione dei suoi coniglietti pasquali, per aggirare i dazi all'importazione imposti dall'amministrazione Trump.

Keystone-SDA

15.08.2025, 14:00

15.08.2025, 14:06

Stando a quanto riferisce oggi l'agenzia Bloomberg, che si rifà a fonti interne all'azienda, il piano comporterebbe investimenti fino a 10 milioni di dollari per produrre coniglietti, Babbi Natale e altre figure di cioccolato negli Usa. Oggi questi articoli sono fabbricati in Germania e negli Usa sarebbero quindi soggetti a un dazio all'importazione del 15%.

Lindt & Sprüngli starebbe inoltre valutando la possibilità di trasferire la produzione per il mercato canadese dallo stabilimento di Boston a siti europei, al fine di evitare i dazi di ritorsione imposti dal Canada contro gli Stati Uniti.

Contattato dall'agenzia Awp il gruppo ha rifiutato di commentare i piani. La società afferma comunque di valutare da diversi anni la possibilità di investire ulteriormente nella capacità produttiva negli Usa. Attualmente si sta inoltre ampliando la capacità della fabbrica di Stratham, nel New Hampshire.

«Indipendentemente dai dazi doganali stiamo lavorando costantemente per rendere più efficienti la nostra produzione e le catene di fornitura», ha indicato un portavoce. «Ciò include anche la verifica di quali prodotti vengono fabbricati in quali siti produttivi e per quali mercati».

I più letti

Suri Cruise oggi: ecco com'è cambiata la figlia di Tom e Katie Holmes
Durante un concerto Al Bano si arrampica sull'impalcatura del palco, ecco il video
Umberto Tozzi annuncia il ritiro per dedicarsi ad altro, tra cui il sesto matrimonio. Ecco con chi
Il pesce ragno scompiglia le vacanze in Grecia: decine di segnalazioni di punture
Il gesto controverso di un atleta d'Israele ai Campionati europei di atletica: il web s'indigna

Altre notizie

Vertenza commerciale. Economiesuisse: «100'000  impieghi saranno dirittamente toccati dai dazi USA»

Vertenza commercialeEconomiesuisse: «100'000  impieghi saranno dirittamente toccati dai dazi USA»

Consumi. Gli svizzeri tornano a spendere di più, specie in bellezza e benessere

ConsumiGli svizzeri tornano a spendere di più, specie in bellezza e benessere

Svizzera. L'esperto: «Le nuove banconote per la gran parte non convincono»

SvizzeraL'esperto: «Le nuove banconote per la gran parte non convincono»