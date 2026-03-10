  1. Clienti privati
Il bilancio del 2025 Con iprezzi più alti, aumentano profitti e dividendi per Lindt & Sprüngli

SDA

10.3.2026 - 16:00

Lindt & Sprüngli guarda con fiducia al periodo pasquale.
Lindt & Sprüngli guarda con fiducia al periodo pasquale.
Keystone

Grazie a un'aggressiva politica dei prezzi Lindt & Sprüngli ha guadagnato di più nel 2025 e si appresta ad aumentare sensibilmente il dividendo.

Keystone-SDA

10.03.2026, 16:00

10.03.2026, 16:35

Stando alle informazioni diffuse il fabbricante di cioccolato di alta qualità ha contabilizzato un utile operativo Ebit di 971 milioni di franchi, il 10% in più dell'anno precedente; il margine operativo è salito di 0,2 punti al 16,4%. Il profitto netto ha raggiunto 727 milioni (+8%).

I ricavi – dato già noto da gennaio – sono saliti dell'8% a 5,9 miliardi di franchi. In un contesto di volumi in calo per l'intera industria del ramo la crescita è stata possibile grazie ad aumenti di prezzo nella misura del 19%, in compensazione per l'incremento del costo del cacao, aveva spiegato l'azienda. L'attività ha ottenuto slancio dalla tendenza globale verso prodotti di alta gamma e dal lancio del cioccolato di Dubai.

«Abbiamo registrato una forte crescita concentrandoci sulla nostra strategia premium e promuovendo l'innovazione», spiega il CEO Adalbert Lechner, citato in un comunicato. I consumatori di tutto il mondo continuano ad attribuire grande importanza alla qualità e ai momenti di piacere e noi soddisfiamo questa domanda con prodotti eccezionali», aggiunge il dirigente in carica dal 2022.

La crescita dovrebbe rallentare

A causa delle incertezze geopolitiche, l'impresa rivede però al ribasso le previsioni per l'esercizio in corso. La crescita organica dovrebbe attestarsi solo tra il 4% e il 6%. Per gli anni successivi, invece, il gruppo ha confermato i suoi obiettivi precedenti: il fatturato dovrebbe progredire del 6-8% all'anno.

Nel frattempo comunque gli azionisti potranno beneficiare del buon andamento degli affari: i possessori di azioni nominative Lindt – che con un corso di oltre 122'000 franchi figurano fra i titoli più cari al mondo – riceveranno un dividendo più alto di 300 franchi, pari a 1800 franchi per azione. Per i buoni di partecipazione, l'elargizione salirà di 30 franchi, passando a 180 franchi.

Forte di una tradizione di 180 anni, Lindt & Sprüngli si definisce leader mondiale nel settore della cioccolata premium: uno dei suoi prodotti più conosciuti è il coniglietto di cioccolato dorato con campanellina. Il gruppo con sede a Kilchberg, nel canton Zurigo, dispone di dodici impianti produttivi propri in Europa nonché negli Stati Uniti, ha una rete di 620 negozi propri e può contare su un organico di circa 15'500 dipendenti. La società – che fa risalire le sue origini a Rudolf Sprüngli (1816-1897) di Horgen (ZH) e a Rodolphe Lindt (1855-1909) di Berna – è entrata in borsa nel 1986.

