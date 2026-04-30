  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ferrovie Record di viaggiatori nel primo trimestre, scenario inverso per il traffico merci

SDA

30.4.2026 - 11:56

Viaggiatori alla stazione di Lucerna (foto d'archivio).
Viaggiatori alla stazione di Lucerna (foto d'archivio).
Keystone

Le principali compagnie ferroviarie svizzere hanno registrato un record di passeggeri nel primo trimestre di quest'anno. Lo scenario è inverso per il traffico merci. Lo indica oggi il Servizio di informazione per il trasporto pubblico (LITRA).

Keystone-SDA

30.04.2026, 11:56

30.04.2026, 12:00

Nel dettaglio, nei primi tre mesi di questo 2026 il trasporto viaggiatori ha raggiunto 5,79 miliardi di passeggeri-chilometro (dato che esprime la somma delle distanze complessivamente percorse da tutti i viaggiatori trasportati, ndr). Rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso, ciò corrisponde ad un aumento del 5,0%.

Rispetto al trimestre precedente (ottobre – dicembre 2025), il dato è invece in calo del 5,2%. Ciò è normale e riflette uno sviluppo stagionale: i primi mesi dell'anno generano generalmente una domanda più bassa rispetto alla fine dell'anno, quando il tempo libero, lo shopping e i viaggi dei pendolari sono particolarmente importanti, precisa la LITRA.

Da parte sua, il trasporto merci su rotaia resta in difficoltà anche all'inizio del 2026. Con 2,74 miliardi di tonnellate-chilometro, il volume è in calo del 4,0% su base annua e dello 0,4% rispetto all'ultimo trimestre del 2025.

Si tratta del peggior risultato per un primo trimestre dall'inizio delle rilevazioni nel 2014, segno che la ripresa tarda ad arrivare. Oltre al rallentamento economico europeo, pesano problemi strutturali, limiti di capacità e la complessa gestione del traffico lungo i principali corridoi logistici.

Per pubblicare la sua statistica, la LITRA si è basata, per il trasporto passeggeri, sui dati forniti dalle compagnie ferroviarie FFS, BLS, MGB (Matterhorn Gotthard Bahn), MOB (Montreux–Oberland bernese), RegionAlps (trasporto regionale in Vallese), Ferrovia retica, SBB GmbH (traffico regionale transfrontaliero a Basilea e Sciaffusa), SOB (Südostbahn), Thurbo (trasporto regionale nella Svizzera orientale), TILO, TPF (trasporto regionale a Friburgo), TransN (trasporto regionale a Neuchâtel) e Zentralbahn (Lucerna – Interlaken/Engelberg).

Per il traffico merci si sono considerate le aziende seguenti: BLS Cargo, DB Cargo, RailCare, FFS Cargo, FFS Cargo International, Sersa, TR Trans Rail, TX Logistik, WRS.

I più letti

Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
La rivelazione inattesa di Sal Da Vinci: «Mia moglie mi lasciò per una minigonna»
La Champions League ancora su blue Sport: diritti fino al 2031
Pilar Fogliati innamorata: «20 anni di differenza? Chi se ne frega»
Massimo Bagnato, comico di «Zelig», fermato dopo la denuncia dell'ex per stalking

Altre notizie

Economia. Commercio al dettaglio, sensibile aumento dei ricavi

EconomiaCommercio al dettaglio, sensibile aumento dei ricavi

Turismo. Per il settore alberghiero svizzero nel 2025 ricavi in crescita del 4%

TurismoPer il settore alberghiero svizzero nel 2025 ricavi in crescita del 4%

Materiali da costruzione. Per Amrize più ricavi, ma meno profitti. E la borsa non apprezza

Materiali da costruzionePer Amrize più ricavi, ma meno profitti. E la borsa non apprezza