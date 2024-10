La crescita di Logitech nel secondo trimestre ha interessato tutte le regioni e quasi tutte le categorie di prodotti. Keystone

Logitech ha aumentato sia il fatturato che l'utile nel secondo trimestre dell'esercizio 2024/25. Lo specialista di periferiche informatiche ha inoltre alzato nuovamente le sue prospettive, che erano già state aumentate nel primo trimestre dell'anno.

SDA

Il giro d'affari è salito del 6% a 1,12 miliardi di dollari nel periodo luglio-settembre rispetto a un anno prima, ha reso noto oggi l'azienda come ha annunciato martedì l'azienda vodese. La crescita ha interessato tutte le regioni e quasi tutte le categorie, spiega il presidente della direzione Hanneke Faber, citato nella nota.

L'utile operativo (EBIT, non GAAP) rettificato per i costi di acquisizione e ristrutturazione è aumentato del 5%, raggiungendo 192,8 milioni di dollari. L'EBIT (GAAP) è migliorato del 3%, raggiungendo 160,9 milioni di dollari. Logitech ha ottenuto un significativo miglioramento del margine lordo, che è aumentato di 210 punti base, raggiungendo il 43,6 percento (GAAP) e il 44,1 percento (non-GAAP).

L'utile netto non rettificato (GAAP) si è attestato a 145,5 milioni di dollari, con un aumento del 6% su base annua.

Logitech ha così superato le aspettative degli analisti, in particolare per quanto riguarda i dati non-GAAP rettificati e il margine, ma per il resto è stata leggermente inferiore.

Bene la regione Europa; Medio Oriente e Africa (EMEA), la quale ha registrato una crescita del 13% a tassi di cambio costanti. Le Americhe hanno segnato un incremento del 5%, mentre la regione Asia-Pacifico solo un +1%.

Quasi tutte le categorie di prodotti sono aumentate in termini di vendite nette: la divisione più grande, quella dei giochi, è cresciuta del 7%, superando di poco i 300 milioni di dollari.

Sono cresciute anche le tastiere (+8%) e le apparecchiature per sale conferenze (Video Collaboration, +5%). Il segmento più piccolo degli accessori per tablet ha registrato una crescita particolarmente forte (+34%), mentre sono diminuite le vendite di webcam (-9%).

Il gruppo ha così nuovamente alzato le sue previsioni per l'intero esercizio 2024/25. Logitech punta ora a un fatturato compreso tra 4,39 e 4,47 miliardi di dollari, che corrisponderebbe a una crescita del 2-4%.

L'utile operativo non-GAAP dovrebbe attestarsi tra i 720 e i 750 milioni, con un aumento del 3-7%. In precedenza l'azienda aveva previsto un fatturato di 4,34-4,43 miliardi e un utile operativo non-GAAP di 700-730 milioni.

