La tecnologia si basa su segnali luminosi. Keystone

Logitech rende i giochi per computer più interessanti per i sordi e chi in generale ha difficoltà uditive: i suoni come i passi o gli spari vengono visualizzati come effetti visivi.

SDA

In questo modo i non udenti possono riconoscere la direzione da cui provengono gli stimoli.

A questo scopo il gigante svizzero-americano della produzione di mouse, tastiere e webcam ha stretto una collaborazione con l'azienda tecnologica statunitense Airdrop Gaming, si legge in un comunicato odierno. La tecnologia Audio Radar di Airdrop Gaming sarà ora offerta come soluzione audio visiva sulla piattaforma Logitech.

Airdrop Gaming è il primo partner della nuova iniziativa «Start-Up for Good» di Logitech, un programma pilota dedicato ad aiutare le aziende che generano un impatto sociale positivo a portare le loro soluzioni sul mercato. «La collaborazione con Logitech rappresenta un passo significativo verso la ridefinizione del panorama dei giochi per i giocatori non udenti e ipoudenti», afferma Timothy Murphy, Ceo di Airdrop Gaming, citato nella nota. «L'esperienza e la dedizione all'innovazione dell'azienda ci ha aiutato a elevare la nostra tecnologia e a espandere la nostra portata a un maggior numero di giocatori».

«Il gioco dà il meglio di sé quando è inclusivo», dice Ujesh Desai, numero uno di Logitech G, marchio dell'impresa che fa riferimento ai videogiochi. «La partnership con Airdrop Gaming è in linea con la nostra missione di mettere a disposizione di tutti i giocatori strumenti che consentano loro di raggiungere i massimi livelli», aggiunge il dirigente, a sua volta citato nel comunicato.

In borsa oggi Logitech perde circa l'1%, in un mercato generalmente poco tonico (SMI -0,2%). Dall'inizio dell'anno l'azione ha perso il 9%.

Fondata nel 1981 a Apples (VD), Logitech si è rapidamente espansa nella Silicon Valley californiana, specializzandosi nelle periferiche per computer. Oggi è una realtà presente in tutto il mondo con prodotti di vari marchi: oltre a Logitech vanno citati appunto Logitech G, ASTRO Gaming, Ultimate Ears, Jaybird, Blue Microphones e Streamlabs. Nell'esercizio 2023/2024, chiuso a fine marzo, il gruppo ha realizzato un fatturato di 4,3 miliardi di dollari (3,8 miliardi di franchi al cambio attuale) e un utile netto di 612 milioni di dollari.

hm, ats