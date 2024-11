La portata d'entrata della Banca Lombard Odier a Ginevra (foto d'archivio) Keystone

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha promosso un'accusa nei confronti della banca privata Lombard Odier e di un suo ex dipendente per riciclaggio di denaro aggravato. Lo indica oggi, venerdì, in una nota lo stesso MPC.

SDA

L'istituto di credito e il suo ex dirigente sono sospettati di aver svolto un ruolo decisivo nell'occultamento dei proventi delle attività de «L'Office», associazione fondata dalla figlia dell'ex presidente dell'Uzbekistan, Gulnara Karimova, che l'MPC qualifica come un'"organizzazione criminale».

Tra il 2005 e il 2012, i due avrebbero riciclato in Svizzera beni provenienti da reati commessi da questa organizzazione criminale, il cui capo principale sarebbe proprio Gulnara Karimova, secondo l'atto d'accusa depositato dal Ministero pubblico della Confederazione presso il Tribunale penale federale (TPF).

Le indagini hanno portato l'MPC a concludere che parte dei fondi riciclati sarebbe stata versata su conti bancari presso Lombard Odier & Cie SA di Ginevra (in seguito banca Lombard Odier). Fino alla sentenza definitiva vale la presunzione di innocenza, viene precisato ancora nella nota.

mp, ats