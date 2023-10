Lonza è attiva da tempo nella produzione di preparati in ambiente asettico. Keystone

Lonza amplia le sue capacità produttive: l'impresa farmaceutica ha annunciato oggi la costruzione di un impianto di riempimento di medicinali a Stein, nel canton Argovia. Saranno creati 115 posti di lavoro.

I preparati in questione sono farmaci anticorpo-coniugati (ADC), spiega la società in un comunicato odierno. Si tratta di anticorpi monoclonali che vengono rilasciati direttamente dove servono per far fronte per esempio a tumori.

Nell'ambito di questo dossier Lonza lavora con un non meglio precisato importante partner biofarmaceutico. «La nuova linea di Stein completerà la rete produttiva globale di Lonza», afferma Peter Droc, dirigente settoriale dell'impresa renana, citato in un comunicato.

hm, ats