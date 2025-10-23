  1. Clienti privati
Industria farmaceutica Lonza chiude un solido terzo trimestre e conferma le previsioni

SDA

23.10.2025 - 15:00

Lonza è una realtà importante in Svizzera.

Keystone

Lonza consolida il suo percorso di crescita e chiude il terzo trimestre con un rendimento definito forte nel segmento sviluppo e produzione di medicinali (per conto di terzi), mentre il comparto capsule e ingredienti farmaceutici è tornato a crescere.

Keystone-SDA

23.10.2025, 15:00

23.10.2025, 15:04

In un punto della situazione odierno che viene definito «qualitativo» – non sono state fornite cifre sull'andamento degli affari – l'azienda ha anche confermato le previsioni per l'insieme dell'anno.

La reazione della borsa alle novità odierne è stata buona: in mattinata l'azione della società saliva del 3%. Dall'inizio di gennaio il titolo – che fa parte dell'SMI, l'indice dei principali titoli – ha guadagnato l'8% e positiva è anche la performance sull'arco dodici mesi (+7%) e di cinque anni (+1%).

Fondata nel 1897, Lonza è nata a Gampel, in Vallese, sulle rive del fiume Lonza, un affluente del Rodano. Nel 1909 si è trasferita a Visp (VS). Nel 1974 è entrata nell'orbita di Alusuisse, per poi uscirne nel 1999 ed essere quotata in borsa. La sede è stata spostata nel centro operativo del gruppo a Basilea nel 2002. Oggi Lonza è una realtà con 19'000 impieghi a tempo pieno che nel 2024 ha generato un fatturato di 6,6 miliardi di franchi.

