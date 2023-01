Riciclaggio, il Principato di Monaco deve migliorare

Monaco deve fare di più, secondo gli esperti. Keystone

Il Principato di Monaco deve apportare miglioramenti fondamentali per aumentare l'efficacia della vigilanza, delle indagini e delle azioni penali in materia di riciclaggio e della confisca dei proventi di questo reato.

È quanto afferma Moneyval, l'organo del Consiglio d'Europa che monitora come i paesi prevengono e lottano contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nel suo ultimo rapporto sulla città-stato.

Secondo Moneyval le autorità monegasche devono migliorare radicalmente il sistema di vigilanza. Strasburgo ha riscontrato carenze in relazione ai controlli sulla titolarità effettiva dei conti, insufficienze nella comprensione del rischio che minano la capacità delle autorità di applicare una vigilanza su misura per un certo numero di entità.

Inoltre Moneyval ha osservato che le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo sono limitate, non proporzionate, non dissuasive e imposte con ritardo.

L'organo del Consiglio d'Europa ritiene che il numero di inchieste e processi per riciclaggio sia troppo basso quando si considera il profilo del Principato di Monaco e si dice «preoccupato per il bassissimo numero di condanne e per il numero ancora minore di misure di confisca disposte».

SDA