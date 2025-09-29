RiorganizzazioneLufthansa annuncia tagli di 4000 posti di lavoro amministrativi
29.9.2025 - 09:22
Lufthansa ha annunciato l'intenzione di ridurre 4000 posti di lavoro nel settore amministrativo da qui al 2030.
Con un comunicato, il gruppo precisa che il riassetto punta ad aumentare in maniera rilevante la redditività per la fine del decennio, fissando degli obiettivi finanziari di medio ambiziosi per raggiungere «livelli di ritorni sostenibili e attrattivi per gli azionisti».
Le intenzioni di ridurre l'organico amministrativo erano state oggetto di anticipazioni di stampa nei giorni scorsi, tuttavia l'ammontare dei tagli sembra eccedere le indicazioni giunte finora. Il taglio riguarda un settore su cui Lufthansa conta circa 15'000 dipendenti, rispetto ai suoi circa 103'000 addetti totali.
Nei mesi scorsi, Lufthansa ha rilevato il 41% di Ita Airways, nell'ambito di un accordo che prevede che assuma il controllo completo del vettore italiano.
Il piano di riassetto prevede di portare i margini di redditività lorda (Adjusted Ebit Margin) in una forchetta dell'8-10% nel periodo 2028-2030; di alzare la redditività sul capitale al 15-20% e di arrivare a una generazione di cassa per circa 2,5 miliardi di euro l'anno, secondo quanto riporta il comunicato della società.