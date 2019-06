Lufthansa: presto scioperi assistenti volo

Continua il braccio di ferro tra la compagnia aerea Lufthansa e il sindacato degli assistenti di volo Ufo. Source: KEYSTONE/EPA DPA/PETER KNEFFEL

Il sindacato tedesco degli assistenti di volo Ufo ha annunciato stamattina l'intenzione di indire scioperi presso la compagnia aerea Lufthansa e la sua controllata Eurowings a partire dal prossimo luglio.

Sui viaggiatori pende la minaccia di lunghe file e di voli cancellati nei prossimi mesi. L'intenzione del sindacato è costringere la compagnia di bandiera tedesca, casa madre di Swiss, a tornare al tavolo delle trattative. «L'estate di caos che ci ha riempito di felicità l'anno scorso forse sarà ancora più grande quest'anno», ha detto il rappresentante del sindacato Ufo, Daniel Flohr. Secondo il sindacato, Lufthansa cerca l'escalation del conflitto.

Da parte della compagnia di bandiera invece c'è incredulità. «Non può esserci uno sciopero dal momento che attualmente non ci sono trattative aperte per il rinnovo del contratto né ci sono nuove richieste», si fa sapere dall'azienda. Sullo sfondo c'è un braccio di ferro tra Lufthansa e sindacato Ufo che va avanti da mesi. In particolare da quando a marzo il sindacato ha annunciato le sue richieste e non ha ricevuto risposta dall'azienda.