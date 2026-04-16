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Aviazione Quarto giorno di sciopero del personale di Lufthansa: niente conciliazione in vista

SDA

16.4.2026 - 11:01

Ancora una giornata di disagi per chi faceva capo a un volo Lufthansa.
Ancora una giornata di disagi per chi faceva capo a un volo Lufthansa.
Keystone

Continua lo sciopero del personale di Lufthansa: per il quarto giorno consecutivo piloti e assistenti di volo della compagnia tedesca hanno incrociato le braccia, causando la cancellazione di centinaia di voli.

Keystone-SDA

16.04.2026, 11:01

16.04.2026, 11:37

La protesta interessa Lufthansa, Lufthansa Cargo e la controllata regionale Cityline.

Secondo i dati diffusi da Fraport, gestore dell'aeroporto di Francoforte, sul totale di 1313 movimenti tra partenze e atterraggi previsti nella giornata di oggi 656 sono stati annullati. Il dato si riferisce a tutte le compagnie aeree operanti nello scalo, ma le cancellazioni sono da attribuire in larga parte alla flotta Lufthansa.

Ieri è fallito un tentativo di conciliazione nelle ormai stagnanti trattative sui salari dei piloti. Lufthansa e il sindacato degli aviatori Vereinigung Cockpit (VC) non sono riusciti a trovare un accordo nemmeno su un catalogo di temi da discutere. Le proteste dei lavoratori hanno gettato un'ombra sulla cerimonia per il centenario della compagnia.

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