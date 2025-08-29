  1. Clienti privati
Brasile Lula avvia il processo di ritorsione contro i dazi USA

SDA

29.8.2025 - 07:15

La legge consente al Brasile di trattare cittadini e governi stranieri secondo il principio di reciprocità.
Keystone

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha autorizzato l'avvio di contromisure economiche contro gli Stati Uniti, in risposta ai dazi del 50% imposti ai prodotti brasiliani all'inizio di agosto. Lo rendono noto i principali media brasiliani.

Keystone-SDA

29.08.2025, 07:15

29.08.2025, 08:13

L'azione sarà coordinata dal ministero degli Esteri e dalla Camera di commercio del Paese sudamericano, che dovranno produrre un rapporto tecnico entro 30 giorni per valutare l'applicazione della Legge della Reciprocità Economica, approvata dal Parlamento ad aprile e firmata da Lula a luglio.

Il provvedimento prevede che, in caso di violazioni della competitività internazionale del Brasile, possano essere adottate misure proporzionali su beni, servizi e proprietà intellettuale.

La legge consente al Brasile di trattare cittadini e governi stranieri secondo il principio di reciprocità, includendo ritorsioni commerciali, investimenti, diritti di proprietà intellettuale e questioni diplomatiche.

L'iniziativa punta a difendere la competitività brasiliana e garantire il rispetto degli interessi economici del Paese sudamericano sul piano internazionale.

