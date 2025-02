Macron era in visita a un centro oncologico. Keystone

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato oggi che non c'è stato alcun «accordo» o «connivenza» con Nestlé, dopo le rivelazioni di Le Monde e Radio France.

I media in questione sostengono che il governo abbia permesso a Nestlé Waters – filiale della multinazionale elvetica Nestlé – di commercializzare acque minerali non conformi alle normative, malgrado le raccomandazioni delle autorità sanitarie, che puntavano al contrario a vietarle.

«Non sono a conoscenza di queste cose: non c'è nessun accordo con nessuno, non vi è nessuna collusione», ha indicato Macron ai giornalisti a margine di una visita all'istituto oncologico Gustave Roussy a Villejuif.

Come si ricorderà Nestlé Waters – che controlla marchi quali Vittel, Contrex e Perrier – è oggetto di denunce in Francia per la vicenda delle acque imbottigliate con processi di filtrazione illegali.

Nell'esagono – come peraltro anche in Svizzera – la legge vieta qualsiasi disinfezione dell'acqua minerale, che deve essere naturalmente di alta qualità microbiologica, a differenza dell'acqua del rubinetto, che viene disinfettata prima di diventare potabile.