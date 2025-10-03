I risultati del sondaggio si basano su circa 24'500 risposte fornite da partecipanti provenienti dalla Svizzera tedesca, dalla Romandia e dal Ticino. Keystone

La maggioranza degli svizzeri è favorevole a un inasprimento delle norme sul capitale proprio imposte a UBS da parte della Confederazione.

Keystone-SDA SDA

Ciò vale indipendentemente dal sesso, dalla fascia d'età o dall'appartenenza politica. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato oggi per conto di «20 Minuten» e di Tamedia.

La maggioranza degli intervistati considera una perdita l'eventuale trasferimento della sede centrale di UBS fuori dalla Svizzera a causa di un inasprimento delle norme sul capitale proprio. Il 65% degli interrogati ha risposto «sì» o «piuttosto sì» a una domanda in tal senso. Anche questa opinione era condivisa da tutti i generi, fasce d'età e simpatie politiche.

Secondo il sondaggio condotto dall'istituto di ricerca Leewas, il 25% degli intervistati ritiene invece che il trasferimento di UBS «non sarebbe» una perdita o «piuttosto non lo sarebbe».

I risultati del sondaggio si basano su circa 24'500 risposte fornite tra il 25 e il 28 settembre da partecipanti provenienti dalla Svizzera tedesca, dalla Romandia e dal Ticino. Il margine di errore del campione è pari a +/- 1,9 punti percentuali.