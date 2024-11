Il magnate delle cripto mangia la banana di Cattelan da 6 milioni: «È davvero molto buona»

L'opera ha fatto scorrere fiumi d'inchiostro. Keystone

Come aveva promesso di fare dopo l'aggiudicazione dell'opera concettuale «Comedian» dell'artista italiano Maurizio Cattelan, l'imprenditore delle criptovalute Justin Sun ha mangiato la banana incollata a una parete con nastro adesivo.

L'aveva pagata 6,2 milioni di dollari ad un'asta di Sotheby's la scorsa settimana.

«Il valore reale è il concetto stesso», ha dichiarato Sun, secondo quanto riferisce il Financial Times, nel corso di un evento ad Hong Kong per consumare, a favore di telecamere, la celebre banana, pagata in criptovalute.

In realtà Sun non ha acquistato né la banana né il nastro adesivo esposto da Sotheby's, ma un certificato di autenticità e le istruzioni per riprodurre l'opera, una volta ricomprati a proprie spese la banana e lo scotch.

«È davvero molto buona»

«Sono molto contento che Sotheby's abbia accettato delle crypto come pagamento», ha detto il 34enne, che lo scorso anno è stato incriminato dalla Sec, l'autorità americana di vigilanza dei mercati finanziari, assieme a tre sue società per frode e altre violazioni della normativa americana sui valori mobiliari.

Sun – fondatore della piattaforma blockchain Tron e della valuta digitale Trx – non ha perso l'occasione per esprimere la sua soddisfazione per l'elezione di Donald Trump negli Usa. «Sono sicuro che sotto la sua leadership gli Stati Uniti possano diventare uno dei posti più importanti per lo sviluppo delle criptovalute e non vedo l'ora che accada».

Lo spuntino è avvenuto in uno dei più più costosi alberghi di Hong Kong. Il fondatore della piattaforma blockchain Tron, ha mangiato la banana davanti a decine di giornalisti e influencer dopo aver tenuto un discorso in cui ha definito l'opera «iconica» e ha fatto un parallelo tra l'arte concettuale e le criptovalute.

«È molto meglio delle altre banane», ha commentato sornione dopo aver assaggiato la prima volta il frutto. «È davvero molto buona», ha aggiunto.

«Incredulità» nei primi 10 secondi dopo aver vinto l'asta

L'opera concettuale creata dall'artista padovano Cattelan era stata venduta all'asta di Sotheby's a New York la scorsa settimana e Sun si era aggiudicato la controversa banana superando le offerte di altri 7 potenziali acquirenti.

L'imprenditore ha dichiarato di aver provato «incredulità» nei primi 10 secondi dopo aver vinto l'asta, prima di rendersi conto che «poteva diventare qualcosa di effettivamente grande». Nei 10 secondi successivi ha deciso di mangiare la banana.

«Mangiarla durante una conferenza stampa può anche diventare parte della storia dell'opera d'arte», ha dichiarato oggi. Nella sala dell'hotel Peninsula di Hong Kong c'erano con lui due uomini vestiti da personale della casa d'aste posti di fronte a una parete priva di elementi con la banana gialla come unico tocco di colore.

Sun l'ha staccata dalla parete e poi l'ha mangiata.

Il fruttivendolo lavora per 12 dollari all'ora

Prima di essere venduta all'asta di Sotheby's, la banana è stata acquistata per meno di un dollaro da una bancarella di frutta nell'Upper East Side di Manhattan, gestita da Shah Alam, che lavora per 12 dollari l'ora.

Quando Alam ha saputo da un giornalista del «New York Times» che la banana era stata rivenduta come opera d'arte per oltre 6 milioni di dollari, ha pianto. «Sono un uomo povero», ha detto Alam, 74 anni, al giornale.

«Non ho mai avuto questo tipo di denaro; non ho mai visto questo tipo di denaro». Sun ha dichiarato al «New York Times» che la risposta di Alam è stata «toccante».

Il tycoon si è poi impegnato a comprare 100'000 banane dalla bancarella di Alam e ha annunciato che le banane sarebbero state distribuite in tutto il mondo come «celebrazione del bellissimo legame tra vita quotidiana e arte».

Sun ha detto che spera di poter visitare la bancarella di Alam quanto prima.

Cambiar banana ogni 5 giorni

Il proprietario dell'opera d'arte ha ricevuto dalla casa d'aste un certificato di autenticità che attesta che è stata creata da Cattelan, oltre a istruzioni su come sostituire il frutto quando diventa marcio, cosa che va fatta almeno ogni 4-6 giorni.

I partecipanti all'evento nell'hotel di Hong Kong hanno ricevuto un rotolo di nastro adesivo e una banana come souvenir. «Ora tutti hanno una banana da mangiare», ha scherzato Sun.

Justin Sun ha paragonato l'arte concettuale di «Comedian» all'arte degli Nft (non-fungible token) e alla tecnologia blockchain decentralizzata.

«La maggior parte dei suoi oggetti e delle sue idee esistono come proprietà intellettuale e su internet, al contrario di qualcosa di fisico», ha dichiarato.

Questa settimana Sun ha anche rivelato di aver finalizzato un investimento di 30 milioni di dollari in World Liberty Financial, un progetto di criptovaluta sostenuto dal presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump.

Il tutto nasce nel 2019

«Comedian» aveva fatto impazzire i social quando era stata presentata per la prima volta e venduta per 120'000 dollari dalla galleria Perrotin alla fiera Art Basel Miami Beach nel 2019.

L'opera è diventata in poco tempo virale, provocando dibattiti, scatenando polemiche e catturando l'immaginazione di milioni di persone in tutto il mondo.

La folla che ha attirato alla fiera è stata così enorme che è stato necessario rimuoverla da all'edificio. Mangiata non solo una volta, ma due, ha dominato le cronache di tutto il mondo.

La banana esposta all'epoca in Florida venne acquistata in un supermercato locale per pochi centesimi di dollari.

L'esemplare venduto per 6,2 milioni di dollari è il numero 2 di un'edizione di 3 copie più 2 prove d'artista, una delle quali si trova oggi al Solomon R. Guggenheim Museum di New York, regalata da un collezionista anonimo.

