Malaysia Airlines ha messo a terra il suo nuovo aereo Airbus A330neo pochi giorni dopo il suo volo inaugurale a causa di problemi tecnici, altro ostacolo operativo per la compagnia aerea nazionale. Lo riportano i media locali.

«La causa principale proviene dalla fabbrica e sta influenzando la reputazione e il marchio di Malaysia Airlines», ha affermato l'amministratore delegato (ad) Izham Ismail citato oggi dal New Straits Times.

«La sicurezza è fondamentale. Non rischierò nulla per la sicurezza», ha aggiunto l'amministratore delegato sottolineando i guasti tecnici del nuovo aereo sono «inaccettabili» e che per lui la situazione è «imbarazzante».

Ad essere rovinato dai malfunzionamenti è stato il volo inaugurale dell'aereo da Kuala Lumpur a Melbourne del 19 dicembre. Malaysia Airlines ha subito diversi ostacoli quest'anno, con rotte ridotte e problemi di manodopera. Nel 2022 ha accettato di acquisire jet Airbus A330neo per aggiornare la sua flotta di aerei a fusoliera larga.

L'A330neo, alimentato da motori Rolls-Royce Trent 7000, è considerato più efficiente nei consumi. «Abbiamo bisogno che Airbus e Rolls-Royce indaghino sulla causa principale di questi problemi sul nuovissimo aereo», ha detto Izham al New Straits Times. Rolls-Royce ha riferito al giornale di aver trovato un componente difettoso, mentre Airbus ha detto di essere pronta ad assistere Malaysia Airlines.