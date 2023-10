I mercati valutari appaiono relativamente tranquilli. Keystone

In presenza di forti tensioni geopolitiche, il franco svizzero normalmente si rafforza, svolgendo la funzione di cosiddetto porto sicuro per gli investitori: nell'attuale conflitto che vede implicato Israele, però, finora non è stato così.

«Non sembra che il tasso di cambio del franco si sblocchi verso l'alto o verso il basso rispetto all'euro», afferma Thomas Flury, esperto di valute presso UBS, in dichiarazioni raccolte dal portale del Blick.

Sul mercato la situazione appare ancora relativamente tranquilla. Secondo il 58enne la situazione non è destinata a mutare presto, «finché il conflitto sarà limitato a Israele e Palestina». Se altri paesi dovessero essere coinvolti, le condizioni potrebbe invece cambiare drasticamente. «Allora si renderà necessaria una nuova valutazione del rischio», spiega Flury.

hm, ats