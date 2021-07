La Svizzera ha vissuto un mese di luglio con eventi meteorologici violenti. Keystone

Le tempeste, le inondazioni e le grandinate delle ultime settimane hanno causato in Svizzera danni per diverse centinaia di milioni di franchi, riferiscono NZZ am Sonntag e Le Matin Dimanche.

Secondo l'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione (AICA) le 18 compagnie che offrono polizze per gli stabili hanno annunciato danni per almeno 450 milioni di franchi. Ciò significa che saranno superati i costi subiti nel 2007, secondo anno più oneroso di questo secolo dopo il 2005.

Secondo gli esperti citati dai domenicali l'aumento dei danni è dovuto a eventi meteorologici sempre più frequenti e più gravi, sulla scia del riscaldamento climatico del pianeta.