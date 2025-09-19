  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Europa Mangiare da soli al ristorante e boom delivery, ecco le nuove tendenze nella ristorazione

SDA

19.9.2025 - 17:01

Sempre più spesso si è soli al ristorante.
Sempre più spesso si è soli al ristorante.
Keystone

Nuove dinamiche emergono nella ristorazione in Europa alle prese, nel post pandemia, con consumatori che stanno trovando un equilibrio tra gratificazione e convenienza, salute e praticità, occasioni sociali e cene in solitaria.

Keystone-SDA

19.09.2025, 17:01

19.09.2025, 17:07

In particolare la spesa per le cene in solitaria è aumentata del +153% tra il 2010 e il 2019 e ora rappresenta il 15,6% delle visite ai ristoranti full-service, in crescita rispetto a solo il 9,4% del 2016.

Ciò è dovuto a stili di vita urbani, lavoro ibrido e caffè digital-first che rendono normali le occasioni del «tavolo per uno». Ad evidenziarlo una indagine di Circana, impresa specializzata nelle ricerche di mercato, presentata oggi all'European Foodservice Summit 2025 ad Amsterdam.

I consumatori di Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Spagna (i «Big Five «) spendono più che mai per mangiare fuori casa, ma lo fanno con una minore frequenza. In particolare tra giugno 2019 e giugno 2025, la spesa dei consumatori per la ristorazione è aumentata del 10%, raggiungendo livelli record, tuttavia il numero totale delle presenze rimane il 10% al di sotto dei livelli pre-pandemia.

Nel frattempo la ristorazione per le occasioni sociali, come gli apericena, è in aumento, rappresentando il 31% di tutte le presenze nel corso dei 12 mesi fino a giugno 2025 (in aumento rispetto al 29,8% del 2021). Ma è il delivery che sta ridefinendo il modo di mangiare fuori casa in tutta Europa. Per molti, mangiare «fuori» ora significa restare a casa, con due terzi delle occasioni di delivery che sostituiscono la cucina casalinga. Per gli operatori, conclude l'analisi di Circana, il successo è sempre più legato agli investimenti nel digitale e nel delivery, e si adatteranno ai cambiamenti nelle priorità legate alla salute e allo stile di vita,.

I più letti

Litigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa
Katia Buchicchio, la prima Miss Italia con l'apparecchio ai denti: «Mi rende unica»
Tim Burton e Monica Bellucci annunciano la separazione
Stefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»
Michelle Hunziker sulla relazione con Nino Tronchetti Provera: «La vivo con naturalezza»

Altre notizie

Mercati azionari. La borsa svizzera chiude in rialzo, SMI +0,50%

Mercati azionariLa borsa svizzera chiude in rialzo, SMI +0,50%

L'ufficio cartelli dà il via libera. Mediamarkt potrebbe essere acquisita da un gigante cinese

L'ufficio cartelli dà il via liberaMediamarkt potrebbe essere acquisita da un gigante cinese

In relazione all'oro. La SECO indaga su un'impresa di Zugo sospettata di aver violato le sanzioni contro Mosca

In relazione all'oroLa SECO indaga su un'impresa di Zugo sospettata di aver violato le sanzioni contro Mosca