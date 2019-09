Manor chiude sulla Bahnhofstrasse a Zurigo

[ { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/20/8725b94f-7e5f-426c-a6ef-1554f4a0330f.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/20/8725b94f-7e5f-426c-a6ef-1554f4a0330f.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/20/8725b94f-7e5f-426c-a6ef-1554f4a0330f.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/20/8725b94f-7e5f-426c-a6ef-1554f4a0330f.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/20/8725b94f-7e5f-426c-a6ef-1554f4a0330f.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/20/8725b94f-7e5f-426c-a6ef-1554f4a0330f.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Richiesta umoristica: alcuni cartelli posati davanti ad altrettanti contenitori sul piazzale della stazione di Berna mostrano i desideri di un mendicante canadese: un nuovo paio di calzini, una Ferrari, del cibo.<br/>Immagine: Keystone/dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/19/ce89819b-c9dd-4731-aeb6-959391acb0ec.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/19/ce89819b-c9dd-4731-aeb6-959391acb0ec.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/19/ce89819b-c9dd-4731-aeb6-959391acb0ec.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/19/ce89819b-c9dd-4731-aeb6-959391acb0ec.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/19/ce89819b-c9dd-4731-aeb6-959391acb0ec.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/19/ce89819b-c9dd-4731-aeb6-959391acb0ec.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Sull’autostrada A7 nei pressi di Frauenfeld, un’automobilista di 26 anni si è scontrata con un rimorchio per la segnaletica stradale. Ferita, ha dovuto essere trasportata all’ospedale in ambulanza. La polizia cantonale turgoviese è alla ricerca di testimoni.<br/>Immagine: Kapo TG</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/18/4e89172c-a35f-4618-b80f-e51ee4c7ebcc.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/18/4e89172c-a35f-4618-b80f-e51ee4c7ebcc.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/18/4e89172c-a35f-4618-b80f-e51ee4c7ebcc.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/18/4e89172c-a35f-4618-b80f-e51ee4c7ebcc.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/18/4e89172c-a35f-4618-b80f-e51ee4c7ebcc.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/18/4e89172c-a35f-4618-b80f-e51ee4c7ebcc.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Primo piano sul posteriore di Maxi, un elefante asiatico allo zoo di Zurigo. L'animale festeggia in questi giorni il suo 50esimo compleanno – la data esatta è sconosciuta –, il che fa di lui il più anziano «inquilino» dello zoo.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/17/1f7bcf1d-8e92-464f-9c42-9cd175a300d9.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/17/1f7bcf1d-8e92-464f-9c42-9cd175a300d9.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/17/1f7bcf1d-8e92-464f-9c42-9cd175a300d9.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/17/1f7bcf1d-8e92-464f-9c42-9cd175a300d9.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/17/1f7bcf1d-8e92-464f-9c42-9cd175a300d9.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/17/1f7bcf1d-8e92-464f-9c42-9cd175a300d9.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Il sole delle sere autunnali risplende sull’erba a Vals.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/5c6afde3-f9ec-42dc-966c-3ad6c6b04919.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/5c6afde3-f9ec-42dc-966c-3ad6c6b04919.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/5c6afde3-f9ec-42dc-966c-3ad6c6b04919.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/5c6afde3-f9ec-42dc-966c-3ad6c6b04919.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/5c6afde3-f9ec-42dc-966c-3ad6c6b04919.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/16/5c6afde3-f9ec-42dc-966c-3ad6c6b04919.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Un uomo prende il sole disteso su di un immenso land art dell'artista franco-svizzero Saype nel Parc de La Grange a Ginevra. Questo dipinto biodegradabile di 165 metri di lunghezza per 30 di larghezza, realizzato con pigmenti di carbone di legna, gesso, acqua e proteine del latte, occupa una superficie totale di 5'000 metri quadrati. L'installazione artistica fa parte del progetto «Beyond Walls» e mira a promuovere valori umani come l'unità, la convivialità, e l'apertura al mondo.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/6e10efa0-92dc-4d1f-b2d3-6601a487e34a.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/6e10efa0-92dc-4d1f-b2d3-6601a487e34a.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/6e10efa0-92dc-4d1f-b2d3-6601a487e34a.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/6e10efa0-92dc-4d1f-b2d3-6601a487e34a.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/6e10efa0-92dc-4d1f-b2d3-6601a487e34a.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/13/6e10efa0-92dc-4d1f-b2d3-6601a487e34a.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Un uomo in mountain bike contempla il panorama che si apre sulla valle del Reno. <br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/c17dd210-8b2d-47b9-af56-87b2568d9a0f.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/c17dd210-8b2d-47b9-af56-87b2568d9a0f.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/c17dd210-8b2d-47b9-af56-87b2568d9a0f.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/c17dd210-8b2d-47b9-af56-87b2568d9a0f.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/c17dd210-8b2d-47b9-af56-87b2568d9a0f.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/12/c17dd210-8b2d-47b9-af56-87b2568d9a0f.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Hans stöckli (a destra), Consigliere agli Stati e Presidente della Conferenza nazionale svizzera delle leghe della sanità (GELIKO), presenta l’iniziativa «Sì alla protezione dei fanciulli e degli adolescenti dalla pubblicità per il tabacco» in compagnia di altri iniziatori a Berna.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/f6145244-32ef-43de-8de1-9c5f96a166a7.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/f6145244-32ef-43de-8de1-9c5f96a166a7.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/f6145244-32ef-43de-8de1-9c5f96a166a7.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/f6145244-32ef-43de-8de1-9c5f96a166a7.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/f6145244-32ef-43de-8de1-9c5f96a166a7.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/11/f6145244-32ef-43de-8de1-9c5f96a166a7.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>L'orso bruno Björk inverte i ruoli ed esamina le attrazioni umane nel parco degli orsi di Berna.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/989c4692-dfa3-4830-8604-e3793902b4e3.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/989c4692-dfa3-4830-8604-e3793902b4e3.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/989c4692-dfa3-4830-8604-e3793902b4e3.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/989c4692-dfa3-4830-8604-e3793902b4e3.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/989c4692-dfa3-4830-8604-e3793902b4e3.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/10/989c4692-dfa3-4830-8604-e3793902b4e3.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Martedì le acque della Limmat si sono tinte di verde in seguito ad un'azione di militanti ecologisti. <br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/0eebe31e-1b4f-4190-aed9-10598503626a.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/0eebe31e-1b4f-4190-aed9-10598503626a.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/0eebe31e-1b4f-4190-aed9-10598503626a.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/0eebe31e-1b4f-4190-aed9-10598503626a.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/0eebe31e-1b4f-4190-aed9-10598503626a.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/9/0eebe31e-1b4f-4190-aed9-10598503626a.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Questo automobilista di 40 anni ha svoltato troppo presto finendo fuori strada, dritto dritto sui binari del tram a Basilea. La corsa del veicolo è stata fermata dopo circa 70 metri da un blocco di cemento, riporta la polizia cantonale di Basilea Città. L’automobilista, il cui tasso alcolico è stato constatato essere di 0,78 mg, si è visto ritirare la patente dalla polizia sul posto.<br/>Immagine: Kapo BS</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/ba0e65e1-57c0-4ffb-825e-b1c813c2119e.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/ba0e65e1-57c0-4ffb-825e-b1c813c2119e.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/ba0e65e1-57c0-4ffb-825e-b1c813c2119e.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/ba0e65e1-57c0-4ffb-825e-b1c813c2119e.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/ba0e65e1-57c0-4ffb-825e-b1c813c2119e.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/6/ba0e65e1-57c0-4ffb-825e-b1c813c2119e.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Magnifica stellata alla Gelmerhütte, nella regione del Grimsel. Durante la notte, il cielo sereno ha consentito di godere dell'incredibile vista.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/c49c108e-338c-4414-8ca8-228e62848a24.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/c49c108e-338c-4414-8ca8-228e62848a24.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/c49c108e-338c-4414-8ca8-228e62848a24.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/c49c108e-338c-4414-8ca8-228e62848a24.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/c49c108e-338c-4414-8ca8-228e62848a24.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/5/c49c108e-338c-4414-8ca8-228e62848a24.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Un aereo F/A-18 esce dall'hangar durante una dimostrazione di decollo di emergenza in occasione di un evento informativo dedicato al servizio di polizia aerea a Payerne. Come affermato dal DDPS, la polizia aerea svizzera sarà pronta all'impiego continuativo dalla fine del 2020.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/847f337f-4ab1-4a6c-a0ed-872256432de5.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/847f337f-4ab1-4a6c-a0ed-872256432de5.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/847f337f-4ab1-4a6c-a0ed-872256432de5.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/847f337f-4ab1-4a6c-a0ed-872256432de5.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/847f337f-4ab1-4a6c-a0ed-872256432de5.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/4/847f337f-4ab1-4a6c-a0ed-872256432de5.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Fritz Zurbrügg, vice-presidente della Banca nazionale svizzera (a sinistra), sembra studiare a sua volta le caratteristiche di sicurezza del nuovo biglietto da 100 franchi in compagnia Thomas Jordan, presidente della BNS, in occasione della presentazione ufficiale a Berna.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/1e0b9a03-c14a-4767-ac13-1a88532efb18.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/1e0b9a03-c14a-4767-ac13-1a88532efb18.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/1e0b9a03-c14a-4767-ac13-1a88532efb18.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/1e0b9a03-c14a-4767-ac13-1a88532efb18.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/1e0b9a03-c14a-4767-ac13-1a88532efb18.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/3/1e0b9a03-c14a-4767-ac13-1a88532efb18.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Il conducente di un semirimorchio, che stava viaggiando sull'autostrada A2 in direzione nord, ha terminato la sua corsa sullo spartitraffico centrale all'altezza di Rothenburg. La polizia ipotizza che il veicolo abbia subito un guasto tecnico. Non ci sono stati feriti.<br/>Immagine: Kapo LU</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/53bb339c-17ea-414d-828c-e3d353cce248.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/53bb339c-17ea-414d-828c-e3d353cce248.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/53bb339c-17ea-414d-828c-e3d353cce248.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/53bb339c-17ea-414d-828c-e3d353cce248.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/53bb339c-17ea-414d-828c-e3d353cce248.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/9/2/53bb339c-17ea-414d-828c-e3d353cce248.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>A Stein, nel Canton Argovia, un'automobilista di 69 anni è finita fuori strada, fermandosi solo dopo diversi metri in un prato vicino. Fortunatamente l'incidente ha provocato solo danni materiali e di scarsa entità.<br/>Immagine: Kapo AG</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/30/e0ab1ada-4421-414c-9edd-c4964839bdc2.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/30/e0ab1ada-4421-414c-9edd-c4964839bdc2.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/30/e0ab1ada-4421-414c-9edd-c4964839bdc2.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/30/e0ab1ada-4421-414c-9edd-c4964839bdc2.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/30/e0ab1ada-4421-414c-9edd-c4964839bdc2.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/30/e0ab1ada-4421-414c-9edd-c4964839bdc2.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Alcuni pompieri tentano di spegnere un incendio scoppiato sul tetto del Musée de Carouge, vicino Ginevra, durante dei lavori.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/29/b5a6115d-dd18-4db3-8e65-76f6df4aff1f.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/29/b5a6115d-dd18-4db3-8e65-76f6df4aff1f.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/29/b5a6115d-dd18-4db3-8e65-76f6df4aff1f.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/29/b5a6115d-dd18-4db3-8e65-76f6df4aff1f.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/29/b5a6115d-dd18-4db3-8e65-76f6df4aff1f.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/29/b5a6115d-dd18-4db3-8e65-76f6df4aff1f.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Un ragazzino regge in mano un paio di slip di cotone marcio in un sito di test della stazione di ricerca agroscopica di Zurigo. L'oggetto era stato sotterrato da alcuni bambini e dalle loro famiglie lo scorso 19 giugno in occasione della «Giornata della vita sotterranea». Il capo di biancheria intima ha rivisto oggi la luce del giorno e porta i segni dei processi di deterioramento, altrimenti invisibili, che si verificano nel sottosuolo.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/28/5330157e-a703-4002-a21c-1d2777ef6ca0.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/28/5330157e-a703-4002-a21c-1d2777ef6ca0.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/28/5330157e-a703-4002-a21c-1d2777ef6ca0.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/28/5330157e-a703-4002-a21c-1d2777ef6ca0.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/28/5330157e-a703-4002-a21c-1d2777ef6ca0.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/28/5330157e-a703-4002-a21c-1d2777ef6ca0.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Secondo una nota dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD), una pattuglia della polizia municipale di Uster ha fermato un veicolo proveniente dalla Germania a Mönchaltorf. Si è scoperto che la conducente di 36 anni trasportava nel portabagagli circa 55 kg di carne sdoganata, molto di più della quantità autorizzata. La donna è stata interrogata e dovrà presentarsi davanti alle autorità investigative incaricate del caso.<br/>Immagine: Stapo Uster</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/27/db286668-6046-4e5d-9090-d69aa15cd031.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/27/db286668-6046-4e5d-9090-d69aa15cd031.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/27/db286668-6046-4e5d-9090-d69aa15cd031.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/27/db286668-6046-4e5d-9090-d69aa15cd031.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/27/db286668-6046-4e5d-9090-d69aa15cd031.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/27/db286668-6046-4e5d-9090-d69aa15cd031.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Sull'autostrada A9 tra Vevey e Montreux, durante la notte è stato smantellato un ponte pedonale gravemente danneggiato da un camion e che minacciava di crollare.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/26/df6bea94-9de4-4129-8cf8-4ef0503bf8c2.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/26/df6bea94-9de4-4129-8cf8-4ef0503bf8c2.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/26/df6bea94-9de4-4129-8cf8-4ef0503bf8c2.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/26/df6bea94-9de4-4129-8cf8-4ef0503bf8c2.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/26/df6bea94-9de4-4129-8cf8-4ef0503bf8c2.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/26/df6bea94-9de4-4129-8cf8-4ef0503bf8c2.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Nell'ottobre 2017, nel "Parco degli uccelli" di Winterthur è stata trovata una statua di Buddha abbandonata, alta tre metri e abbastanza rovinata. Una turgoviese che ha acquistato la statua durante un'asta della polizia municipale di Winterthur ha restaurato il Buddha, che oggi ha riacquistato il suo splendore.<br/>Immagine: Screenshot Stapo Winterthur</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/23/74799419-885f-4345-a414-f125152e91d8.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/23/74799419-885f-4345-a414-f125152e91d8.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/23/74799419-885f-4345-a414-f125152e91d8.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/23/74799419-885f-4345-a414-f125152e91d8.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/23/74799419-885f-4345-a414-f125152e91d8.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/23/74799419-885f-4345-a414-f125152e91d8.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Un dipendente di una società di realizzazioni di reti e impianti elettrici rinnova i cavi ad alta tensione a Morbio Inferiore. Ai primi di agosto, nel Basso Mendrisiotto, si sono verificate lunghe interruzioni di corrente dovute ai lavori sulla rete elettrica.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/22/45c33eaf-19a9-474e-b075-f83fafd2b1cb.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/22/45c33eaf-19a9-474e-b075-f83fafd2b1cb.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/22/45c33eaf-19a9-474e-b075-f83fafd2b1cb.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/22/45c33eaf-19a9-474e-b075-f83fafd2b1cb.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/22/45c33eaf-19a9-474e-b075-f83fafd2b1cb.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/22/45c33eaf-19a9-474e-b075-f83fafd2b1cb.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>L'imbarcazione elettrica «S2 SunWave» viene testata sul lago Lemano. L'evento è stato organizzato dall'associazione For Zero Emission Boat. Delle barche elettriche saranno presto utilizzate anche sul lago di Zurigo.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/20/96669389-0142-4fc1-a8c5-4fef6a6d94c5.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/20/96669389-0142-4fc1-a8c5-4fef6a6d94c5.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/20/96669389-0142-4fc1-a8c5-4fef6a6d94c5.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/20/96669389-0142-4fc1-a8c5-4fef6a6d94c5.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/20/96669389-0142-4fc1-a8c5-4fef6a6d94c5.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/20/96669389-0142-4fc1-a8c5-4fef6a6d94c5.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>L'orsa Amelia, che vive nel parco degli orsi di Arosa, deve sottoporsi a delle cure dentistiche. Allo stesso tempo, l'animale è stato anche sterilizzato, poiché il parco per gli orsi di Arosa non prevede la riproduzione.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/16/bd8a053e-4320-4e67-a5da-4c876bf42feb.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/16/bd8a053e-4320-4e67-a5da-4c876bf42feb.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/16/bd8a053e-4320-4e67-a5da-4c876bf42feb.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/16/bd8a053e-4320-4e67-a5da-4c876bf42feb.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/16/bd8a053e-4320-4e67-a5da-4c876bf42feb.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/16/bd8a053e-4320-4e67-a5da-4c876bf42feb.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Di recente, la polizia di Sciaffusa ha riferito del furto di una panchina costosa nel centro della città. Alla ricerca di testimoni hanno fatto seguito i messaggi dei residenti, che hanno trovato la panchina intatta. L'articolo rubato è dunque tornato al suo posto.<br/>Immagine: Kapo SH</p>" } ]