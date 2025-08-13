RiorganizzazioneManor riduce la rete di supermercati alimentari, ecco come
SDA
13.8.2025 - 15:00
Manor riorienta la sua strategia nel settore dei supermercati alimentari, per concentrarsi sui grandi punti vendita nella Svizzera romanda e del Ticino, riducendo per contro la rete nella Svizzera tedesca.
Keystone-SDA
13.08.2025, 15:00
13.08.2025, 15:02
SDA
Nei prossimi due anni tre negozi – a Basilea, Emmen (LU) e Rapperswil (SG) – saranno ceduti a Coop, ha indicato oggi il gruppo attivo nei grandi magazzini. Tutti i dipendenti riceveranno da Coop offerte di contratto a condizioni perlomeno equivalenti.
In Romandia e Ticino si assiste per contro a un «ottimo sviluppo» dei supermercati, sottolinea la dirigenza. L'azienda continuerà quindi la sua strategia di crescita in queste regioni, nelle quali l'offerta alimentare viene ritenuta particolarmente consolidata e con una domanda forte: verranno effettuati ulteriori sforzi nella diversificazione dell'assortimento e nel potenziamento delle offerte.
Più in generale il gruppo fa sapere che sono previsti investimenti di oltre 200 milioni di franchi nei prossimo due anni. I supermercati e i ristoranti saranno ammodernati, mentre nel comparto moda saranno trasformati 20'000 metri quadrati in dodici negozi. L'impresa ottimizzerà inoltre ulteriormente i sistemi informatici al fine di rafforzare l'offerta omnicanale.
Gruppo con sede a Basilea, Manor comprende 56 grandi magazzini Manor, 23 supermercati Manor Food e 23 ristoranti Manora. La società è presente in tutte le regioni del paese e dà lavoro a circa 6800 persone. La ragione sociale Manor è stata creata nel 1965 dalle lettere iniziali dei nomi Maus e Nordmann. All'origine dell'impresa vi sono infatti i fratelli Ernest e Henri Maus, commercianti all'ingrosso, e un dettagliante, Léon Nordmann: i tre inaugurarono insieme nel 1902 il grande magazzino «Léon Nordmann» nella Weggisgasse a Lucerna. Ancora oggi il gruppo è controllato al 100% dalle famiglie dei suoi fondatori, attraverso la holding Maus Frères.
