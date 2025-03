Manor è la più grande catena svizzera di grandi magazzini. Keystone

Manor è diventata significativamente più redditizia nel 2024: l'ottimizzazione dei processi e la revisione dell'offerta online hanno dato i loro frutti, afferma il presidente della direzione Roland Armbruster.

Keystone-SDA SDA

Ora la catena di grandi magazzini punta a investire nella riorganizzazione dell'attività: i tagli del personale dovrebbero però essere finiti.

«Siamo molto soddisfatti dei nostri risultati per il 2024: abbiamo registrato il più elevato utile operativo da molti anni a questa parte», dichiara il dirigente in un'intervista pubblicata dal mensile economico Bilanz, nel numero in edicola da domani. I processi sono stati migliorati, i doppioni eliminate e i livelli gerarchici semplificati.

Online

Inoltre per la prima volta il comparto online (all'origine del 5-10% dei ricavi totali) si è rivelato remunerativo, grazie alla revisione della gamma di prodotti.

«Questo è stato anche uno dei motivi per cui le vendite complessive di Manor sono leggermente diminuite rispetto all'anno precedente», ha spiegato il manager alla testa della società dal febbraio 2023. Il gruppo – che appartiene alla holding ginevrina Maus Frères, colosso che controlla anche altri marchi come per esempio Lacoste – di regola non rendi pubblici i suoi dati commerciali.

Licenziamenti negli ultimi anni

L'impresa ha tagliato centinaia di posti di lavoro negli ultimi anni, ma dovrebbe avere per il momento concluso il programma di ridimensionamento. «Ora stiamo passando alla crescita», assicura lo specialista origini tedesche. Nei prossimi due anni sono previsti investimenti per un totale di oltre 200 milioni di franchi, fra l'altro per la conversione dei grandi magazzini e dei supermercati Manor Food. L'obiettivo è quello di gestire a lungo termine più di 50 grandi magazzini. Manor intende inoltre ampliare i proventi nel commercio su web. «Vogliamo aumentare la quota di vendite online, ma vogliamo crescere in modo redditizio», conclude l'operatore.

Manor, dal 1965

Gruppo con sede a Basilea, Manor comprende 56 grandi magazzini Manor, 25 supermercati Manor Food e 23 ristoranti Manora.L'azienda è presente in tutte le regioni del paese e impiega circa 6800 persone.

La ragione sociale Manor è stata creata nel 1965 dalle lettere iniziali dei nomi Maus e Nordmann. All'origine dell'impresa vi sono infatti i fratelli Ernest e Henri Maus, commercianti all'ingrosso, e un dettagliante, Léon Nordmann. I tre inaugurarono insieme nel 1902 il grande magazzino «Léon Nordmann» nella Weggisgasse a Lucerna. Ancora oggi il gruppo è controllato al 100% dalle famiglie dei suoi fondatori, attraverso la holding Maus Frères.