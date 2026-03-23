La croce svizzera comparirà sulle scarpe On. (Immagine d'archivio). Keystone

Il produttore di scarpe On ha avuto la meglio nella pluriennale diatriba con le autorità svizzere sull'utilizzo della croce elvetica.

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La stessa On ha confermato oggi informazioni pubblicate dai media in tal senso. Il simbolo della Confederazione comparirà quindi su tutte le calzature del marchio.

La «Neue Zürcher Zeitung» ha spiegato sulle sue pagine che l'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) ha allentato le pratiche. Aziende che sviluppano in Svizzera ma producono all'estero possono usare – a determinate condizioni – la croce svizzera.

On accoglie positivamente la precisazione nella prassi, ha detto a all'agenzia Keystone-ATS. Secondo l'azienda si tratta di un approccio adeguato ai tempi e che tiene conto della realtà. La forza dell'economia elvetica non sta infatti solamente nella produzione, ma anche nell'innovazione, nella ricerca, nello sviluppo e nel design.

Tutti questi ultimi punti, dalla fondazione della società 16 anni fa, vengono svolti presso la sede centrale di Zurigo, dove lavorano oltre 1100 dipendenti.