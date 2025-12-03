Martin Pfister si è rivelato la personalità più ricercata su Google quest'anno. Keystone

Fra i miliardi di ricerche effettuate su Google nel 2025, in Svizzera il consigliere federale Martin Pfister è risultato molto in voga.

Keystone-SDA SDA

Fra le personalità, è stato in assoluto il più ricercato, complice la sua entrata in governo avvenuta proprio quest'anno, ha reso noto oggi la stessa Google presentando la sua annuale classifica. La comica Hazel Brugger, co-presntatrice dell'Eurovision (ESC) a Basilea, e il pilota svizzero di Moto3 Noah Dettwiler seguono sul podio.

Fra le personalità internazionali, svetta il rapper tedesco Haftbefehl. La curiosità è stata scatenata da un documentario diffuso dal servizio streaming Netflix.

Per la retrospettiva 2025, Google ha analizzato i termini per i quali le richieste hanno registrato un forte aumento – e in maniera continua – rispetto all'anno precedente. Censite anche le domande più popolari.

Dopo gli europei di calcio e la vittoria di Nemo all'Eurovision nel 2024, quest'anno sono stati l'assassinio del militante conservatore americano Charlie Kirk e la devastante frana di Blatten (VS) gli eventi più ricercati. Al terzo posto si trova il conflitto fra Iran e Israele.

Fra le domande più frequenti, gli svizzeri hanno voluto sapere «perché ci sono incendi a Los Angeles?», o ancora «quanti cuori ha una piovra?». In molti si sono poi domandati «cosa vuol dire Six-Seven?», espressione senza significato univoco diventata virale fra gli adolescenti.