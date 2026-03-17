La società continua ad aprire nuovi ristoranti. Keystone

McDonald's festeggia il mezzo secolo di presenza in Svizzera: correva infatti il 4 novembre 1976 quando l'azienda della ristorazione rapida apriva il suo primo ristorante a Ginevra.

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All'epoca venivano offerti otto prodotti, proposti da 25 collaboratori. Oggi McDonald's dispone su suolo elvetico di una rete di 190 ristoranti, vende oltre 80 articoli e impiega 8400 dipendenti.

Solo lo scorso anno sono stati inaugurati sette nuovi ristoranti e per il 2026 sono già pianificate da quattro a sei nuove aperture, ha indicato oggi la filiale elvetica del colosso americano.

«Da 50 anni ascoltiamo i nostri ospiti e sviluppiamo di conseguenza la nostra offerta, mettendo al centro qualità, prossimità e buon rapporto qualità-prezzo», afferma la direttrice della società, Lara Skripitsky.

Quasi tutti i punti vendita nella Confederazione vengono gestiti da imprenditrici e imprenditori locali tramite un sistema di licenze. McDonald’s si appoggia inoltre a fornitori del posto: oltre l'85% del volume d'acquisto – pari a 250 milioni di franchi – è confluito lo scorso anno nell'economia elvetica.

Ogni giorno 275'000 ospiti

McDonald's ha reso socialmente accettabile in Svizzera il fatto di mangiare con le mani, argomenta l'impresa. Ogni giorno 275'000 ospiti visitano i ristoranti della catena.

A livello di prodotti, da mezzo secolo il Big Mac è il grande favorito, ma nel corso degli anni l'offerta è stata costantemente ampliata: nel tempo sono state in particolare create numerose ricette svizzere che reinterpretano tradizioni e sapori regionali.

La società ha anche uno spiccato carattere femminile: il 45% dei quadri nei ristoranti è costituito da donne e nella direzione aziendale la quota raggiunge il 50%.

Vige il principio «stesso salario per lo stesso lavoro», confermato già nel 2011 dal dialogo sulla parità salariale della Confederazione: all'epoca McDonald's è stata la prima azienda del settore della ristorazione a partecipare su base volontaria all'iniziativa.

La formazione del personale un elemento centrale

La formazione del personale rimane un elemento centrale. «Insieme ai nostri partner di licenza diamo un contributo importante alla lotta contro la carenza di personale qualificato nel settore della ristorazione», afferma Skripitsky.

Dal 2013 i ristoranti formano apprendisti nel settore della ristorazione standardizzata e dallo scorso anno offrono una nuova formazione con certificato federale di formazione pratica (CFP).

«In questo modo, sosteniamo i giovani affinché possano fare carriera nel mondo della ristorazione: un percorso fortemente incentrato sulla formazione pratica in azienda e meno sugli aspetti teorici», conclude la dirigente in carica dal luglio 2023.

La catena McDonald's ha le sue origini nel ristorante aperto nel 1940 a San Bernardino (California) dai fratelli Richard e Maurice McDonald, che poi ha dato luogo a un sistema di franchising che è arrivato a interessare l'intero pianeta. In Svizzera il primo punto di ristoro è stato aperto come detto nel 1976 a Ginevra.

In Ticino McDonald's è sbarcato solo nel 1993, ma il concetto di fast food era noto da tempo: il Burger King di Lugano è stato infatti aperto nel 1981, primo in Svizzera per tale catena.