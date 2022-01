MCH Group ancora in rosso, ma il CEO è ottimista

MCH è specialista nel campo delle fiere. Keystone

Duramente scosso dalla pandemia, MCH Group – colosso renano specializzato in fiere di primo piano come Baselworld e Art Basel – ha vissuto un 2021 ancora difficile, ma comunque in ripresa.

«Siamo sempre in perdita, ma la situazione è migliorata rispetto all'anno precedente», afferma il Ceo Beat Zwahlen in un'intervista pubblicata oggi dal periodico romando Bilan. Il disavanzo rimane comunque «elevato»: nell'esercizio scorso le restrizioni legate alla crisi del coronavirus hanno costretto la società ad annullare tutti gli eventi previsti, salvo tre.

Riguardo a Baselworld – cancellato anche nell'edizione 2022 – Zwahlen dice di puntare su un nuovo formato rivolto direttamente ai clienti (B2C) piuttosto che riservato ai professionisti (B2B). «Il modello di affari in cui gli operatori conseguivano l'80% del loro fatturato in una volta sola appartiene al passato», si dice convinto.

Il manager è comunque riluttante a seppellire definitivamente il marchio. «Ho molta simpatia per il nome, perché è molto conosciuto in Asia e negli Stati Uniti: saremo prudenti riguardo a questa decisione».

Dopo gli investimenti nella parigina Foire internationale d'art contemporain (Fiac), la cui acquisizione è stata annunciata meno di una settimana fa, e in Singapore Art Fair (partecipazione del 15%), MCH ha in programma due nuovi progetti quest'anno. «Ma non posso ancora parlarne», si è rammaricato il presidente della direzione.

Con l'arrivo di James Murdoch più chiara la strategia aziendale

Il Ceo lascia anche intendere che l'arrivo nell'azionariato, nel 2020, di James Murdoch – figlio del magnate australiano-americano dei media Rupert Murdoch – ha contribuito a chiarire la strategia aziendale. «Non vogliamo limitarci a una specifica area geografica», sottolinea Zwahlen.

A sua avviso la buona salute dell'economia in generale e la solidità dei budget di marketing delle aziende porteranno a un «grande interesse per gli eventi nella seconda metà del 2022». Il gruppo scommette quindi su un miglioramento sul fronte dei ricavi, a patto che «la pandemia non ci impedisca di organizzare eventi», conclude il dirigente.

Fondato nel 2001 attraverso la fusione di due società che gestivano fiere rispettivamente a Basilea e Zurigo, il gruppo MCH è quotato in borsa, ma presenta importanti quote detenute da enti pubblici. Intanto le novità odierne sono state accolto molto bene dal mercato: l'azione MCH in giornata è arrivata in giornata a guadagnare oltre l'8%. Dall'inizio dell'anno la performance è del +10%, mentre sull'arco di 52 settimane si registra un -27%.

hm, ats