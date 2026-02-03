Medacta è un'azienda che punta molto sull'innovazione. Keystone

Medacta si conferma in solida crescita: nel 2025 il gruppo con sede a Castel San Pietro (TI) che produce dispositivi ortopedici ha realizzato un fatturato di 684 milioni di euro (629 milioni di franchi), il 15,7% in più dell'esercizio precedente.

Keystone-SDA SDA

La performance robusta, superiore a quella del mercato, riflette l'accelerazione delle attività in tutte le aree geografiche in cui il gruppo opera, supportata dal lancio continuo di innovazioni, indica l'azienda in un comunicato odierno.

A cambi costanti l'incremento dei ricavi è stato del 18,5%. In parallelo, l'impresa ha proseguito il piano di assunzioni, creando 258 nuovi posti di lavoro durante l'anno, per sostenere la propria espansione futura.

Il CEO Francesco Siccardi si dice molto soddisfatto dei risultati conseguiti rispetto a quelli ritenuti già ottimi dell'esercizio precedente. «Il nostro impegno a migliorare i risultati clinici e la soddisfazione dei pazienti ci spinge a concentrarci fortemente su innovazioni differenziate per tecniche minimamente invasive e soluzioni personalizzate, nonché su una formazione medica strutturata specifica per i chirurghi», afferma il dirigente, citato nella nota.

«Questi pilastri fondamentali, insieme alla costante espansione della forza vendita, sono alla base della nostra strategia di espansione di successo. Sono orgoglioso dell'intero team Medacta per aver ottenuto risultati così eccezionali».

I dati sulla redditività saranno resi noti il 18 marzo. Le cifre sul fatturato sono in linea con le aspettative degli analisti consultati dall'agenzia Awp, che scommettevano su proventi compresi fra 677 e 693 milioni di euro. La reazione della borsa alle novità odierne non è stata entusiastica: alle 09.30 l'azione perdeva circa il 2%. Va comunque detto che negli ultimi mesi il titolo ha dato grandi soddisfazioni agli investitori.

Fondata nel 1999, Medacta è specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti ortopedici innovativi e nello sviluppo di tecniche chirurgiche di accompagnamento. È in particolare attiva nei comparti delle protesi articolari, della chirurgia della colonna vertebrale e della medicina dello sport. Opera in oltre 70 paesi e in organico più di 2000 dipendenti. L'esordio in borsa è avvenuto nell'aprile 2019.