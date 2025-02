Medacta opera in un campo di alta tecnologia. Keystone

Anche il 2024 è stato un anno di crescita per Medacta: il gruppo con sede a Castel San Pietro (TI) che produce dispositivi ortopedici ha realizzato un fatturato di 591 milioni di euro (555 milioni di franchi), il 16% in più dell'esercizio precedente.

Keystone-SDA, hm, ats SDA

L'impresa ha registrato una «crescita eccezionale» in tutte le regioni e le aree di attività, indica l'azienda in un comunicato odierno. Un forte aumento dei ricavi è stato registrato soprattutto per quanto riguarda i prodotti per il ginocchio (+22%) e per la spalla (+39%).

«Sono orgoglioso dei nostri risultati e di tutto il team Medacta», afferma il Ceo Francesco Siccardi, citato nella nota. «Il nostro impegno a migliorare la soddisfazione dei pazienti ci spinge a concentrarci sulle innovazioni fuori dagli schemi per tecniche poco invasive e soluzioni personalizzate. Questi sono i pilastri fondamentali della nostra strategia di successo», prosegue il dirigente.

I dati sulla redditività saranno resi noti il 25 marzo. Le cifre sul fatturato sono comunque chiaramente superiori alle aspettative degli analisti consultati dall'agenzia Awp, che scommettevano su proventi compresi fra 581 e 587 milioni di euro. L'effetto positivo in borsa non è quindi mancato: nella prima mezzora di contrattazioni l'azione Medacta guadagnava circa il 4%. Dall'inizio dell'anno il titolo è salito del 13%, mentre sull'arco di dodici mesi la performance rimane ancora negativa: -4%.

Fondata nel 1999, Medacta è specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti ortopedici innovativi e nello sviluppo di tecniche chirurgiche di accompagnamento. È in particolare attiva nei comparti delle protesi articolari, della chirurgia della colonna vertebrale e della medicina dello sport. Opera in oltre 60 paesi e ha organico più di 1800 dipendenti. L'esordio in borsa è avvenuto nell'aprile 2019.