Medacta è una realtà ormai ben radicata nel settore. Keystone

Sensibile aumento delle vendite nel primo semestre per Medacta.

Il gruppo con sede a Castel San Pietro (TI) che produce dispositivi ortopedici ha realizzato un fatturato di 255 milioni di euro (243 milioni di franchi), il 21% in più dello stesso periodo dell'anno precedente (+21% anche a cambi costanti).

La crescita è stata osservata in tutte le regioni e le aree di attività, spiega l'azienda in un comunicato odierno. Un forte aumento dei ricavi è stato registrato soprattutto per quanto riguarda i prodotti per il ginocchio (+28%) e per la spalla (+39%).

«Sono molto soddisfatto dell'ottima performance registrata nella prima parte dell'anno, grazie a un migliore mix geografico e a una solida crescita di tutte le linee di business», afferma il Ceo Francesco Siccardi, citato in un comunicato.

Solidità nelle strategie

«Questa performance sottolinea la solidità delle nostre scelte strategiche e ci offre l'opportunità di aggiornare i nostri obiettivi per l'intero anno, sfruttando il trend molto positivo del primo semestre», prosegue in dirigente. Concretamente l'azienda per l'insieme del 2023 si aspetta ora una progressione del fatturato del 15-18%, a fronte del pronostico precedente che verteva su una fascia compresa fra il 10 e il 13%.

I dati sulla redditività saranno resi noti solo il 22 settembre. Le cifre sul fatturato sono comunque chiaramente superiori alle aspettative degli analisti interrogati dall'agenzia Awp, che scommettevano su proventi per 243 milioni di euro.

Fondata nel 1999, Medacta è specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti ortopedici innovativi e nello sviluppo di tecniche chirurgiche di accompagnamento. È in particolare attiva nei comparti delle protesi articolari, della chirurgia della colonna vertebrale e della medicina dello sport. Opera in oltre 50 paesi e alla fine del 2022 aveva in organico 1537 dipendenti. L'esordio in borsa è avvenuto nell'aprile 2019.

hm, ats