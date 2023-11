Medacta prosegue nella sua espansione. Keystone

Medacta raddoppia le sue capacità produttive per venire incontro alla forte domanda: il gruppo ticinese che fabbrica dispositivi ortopedici annuncia l'inizio dell'espansione della nuova struttura di Rancate, che va a completare quella della sede di Castel San Pietro.

«Siamo entusiasti di continuare a investire nel nostro futuro qui in Svizzera, in Ticino, dove la nostra azienda è stata fondata», afferma il Ceo Francesco Siccardi, citato in un comunicato diffuso mercoledì sera.

Il manager ha parlato di una pietra miliare nella promozione di un'espansione internazionale volta a soddisfare le esigenze di pazienti, professionisti medici e sistemi sanitari.

A Rancate verranno aggiunti altri 9500 metri quadrati nei prossimi tre anni, mentre a Castel San Pietro si sta ampliando l'area produttiva di circa 5300 metri (sarà operativa nel primo trimestre del 2024), con la creazione di numerosi nuovi posti di lavoro. In totale la dirigenza prevede che gli stabilimenti in Ticino copriranno 36'800 metri quadrati.

Un nuovo centro negli USA e nel Nord d'Italia

L'impresa sta però anche investendo nelle sue infrastrutture logistiche e distributive per garantire una consegna efficiente dei prodotti ai clienti di tutto il mondo.

Come parte del piano quest'anno è stato aperto un nuovo centro di distribuzione a Memphis, nel Tennessee. Inoltre è stata individuata una potenziale sede nel nord Italia per creare un centro che servirà il mercato europeo: la nuova struttura dovrebbe avere una superficie di 10'000 metri quadrati e dovrebbe diventare operativa a metà del 2025.

Le novità comunicate nelle ultime ore sono state ben accolte in borsa: a Zurigo il titolo Medacta saliva nei primi scambi di oltre l'1%, in un mercato generalmente orientato a un lieve rialzo. Dall'inizio del 2023 la performance dell'azione è del +14%.

Medacta in fatti e cifre

Fondata nel 1999, Medacta è specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti ortopedici innovativi e nello sviluppo di tecniche chirurgiche di accompagnamento.

È in particolare attiva nei comparti delle protesi articolari, della chirurgia della colonna vertebrale e della medicina dello sport. Opera in oltre 50 paesi e alla fine del 2022 aveva in organico 1537 dipendenti.

L'esordio in borsa è avvenuto nell'aprile 2019.

hm, ats