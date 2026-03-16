Medbase ha una vasta rete in Svizzera. Keystone

La Federazione delle cooperative Migros (FCM) rileva tutte le quote di Medbase attualmente detenute da tre cooperative regionali.

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L'operazione, che sarà effettiva dal primo aprile, mira a semplificare la struttura proprietaria e accelerare la crescita della società che gestisce una rete di centri medici ambulatoriali, farmacie e studi dentistici.

In un comunicato odierno FCM fa sapere che acquisisce le partecipazioni tuttora esistenti delle cooperative di Svizzera orientale (CMSO), Lucerna (CMLU) e Zurigo (CMZ). Medbase sarà quindi al 100% di proprietà di FCM.

Fondato nel 2001, il gruppo Medbase è diventato nel tempo il principale fornitore di servizi sanitari in Svizzera. Migros ne è proprietaria dal 2010, ma fino ad oggi le quote erano ripartite tra la FCM e tre cooperative regionali. Con l'operazione comunicata oggi la struttura azionaria viene unificata.

«Con l'acquisizione di tutte le quote stiamo creando le basi per un ulteriore sviluppo di successo del gruppo Medbase e per una coerente espansione del settore sanitario», afferma Mario Irminger, presidente della direzione generale della FCM e numero uno del consiglio di amministrazione di Medbase. «Un servizio di base funzionante e diffuso su tutto il territorio nazionale è essenziale per la popolazione svizzera: il gruppo Migros contribuisce in modo decisivo a garantire la disponibilità di servizi medici in modo affidabile e sostenibile».

Medbase rappresenta una realtà di primo piano nel panorama sanitario elvetico: gestisce circa 190 strutture tra centri medici, studi di psicoterapia, farmacie e centri odontoiatrici. Oltre 4400 operatori sanitari di varie discipline collaborano al suo interno in modo interprofessionale, garantendo un'assistenza che spazia dalla prevenzione alle cure acute, fino alla riabilitazione.

L'integrazione di Medbase al 100% nella FCM si inserisce nella più ampia strategia del gruppo Migros, che come noto ha deciso di concentrarsi su quattro settori di attività principali: vendita di alimentari, vendita di non alimentari, servizi finanziari e salute.